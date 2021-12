La collecte de rue de La guignolée des médias aura lieu demain, le jeudi 2 décembre

Un réseau de 340 succursales Jean Coutu, 200 magasins Maxi et Provigo, et 70 points de collecte dans la région de Montréal à votre disposition pour recueillir vos dons

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa 21e édition, La guignolée des médias acceptera jusqu'au 31 décembre vos denrées non périssables et dons en argent dans 340 succursales Jean Coutu et 200 magasins Maxi et Provigo. Cela totalise 540 endroits près de chez vous. À cela, s'ajouteront 70 points de collecte dans la grande région montréalaise (île de Montréal, Laurentides, Laval et Longueuil) le 2 décembre. Vous pouvez aussi donner à guignolee.ca ou texter NOEL au 20222 dans le but de verser 10 $.

Voici quelques points de collecte déployés le jeudi 2 décembre. Attention ! Les points de collecte diffèrent cette année (liste complète disponible ici) :

À Montréal

Angle Mont-Royal et du Parc, Montréal (6h à 10h)

et du Parc, Montréal (6h à 10h) Angle De Lorimier et Ontario , Montréal (6h à 10h)

et , Montréal (6h à 10h) Angle Sherbrooke Est et Haig, Montréal (6h à 10h)

Angle Côte-des-Neiges et Decelles (6h à 10h)

Angle Sherbrooke et Saint-Laurent (6h à 10h)

et (6h à 10h) Angle Saint-Jean-Baptiste et Henri-Bourassa (6h à 10h)

et Henri-Bourassa (6h à 10h) Angle Sainte-Catherine et Saint-Laurent (15h à 19h)

et (15h à 19h) Centre Bell (9h à 19h)

Centre Rockland (6h à 10h)

Grand Montréal

Angle Taschereau et Auguste, Greenfield Park

et Auguste, Dix30, Brossard

Ikea, Boucherville

Place O (Centropolis), Laval

Angle Saint-Martin et de Blois, Laval

et de Blois, Angle Curé- Labelle et Sainte-Rose , Laval

et , Angle Curé- Labelle et Plan Bouchard, Blainville

et Plan Bouchard, Angle Jean-Paul Hogue et Saint-Jean-Baptiste Rolland (hôpital), Saint-Jérôme

et Saint-Jean-Baptiste Rolland (hôpital), Saint-Jérôme Gare de Terrebonne

Amis et partenaires de la cause depuis très longtemps, Jean Coutu, Maxi et Provigo sont indissociables de sa réussite. Avec une collecte de rue réduite cette année, leur engagement est d'autant plus essentiel. Merci à leurs équipes dévouées qui, chaque année, sollicitent leurs clients.

Faire une différence

« Par notre mission de prendre soin de la santé et du bien-être des gens, notre association avec La guignolée des médias est tout indiquée, mentionne Annie St-Arneault, vice-présidente, opérations de détail, du Groupe Jean Coutu. Faire une différence concrète dans les milieux de vie où la bannière Jean Coutu et ses succursales affiliées sont présentes est au cœur de nos façons de faire. En tant que commerces de proximité, les équipes du réseau Jean Coutu côtoient chaque jour ces membres plus vulnérables de nos communautés. C'est la raison pour laquelle, année après année, nous nous engageons auprès de la cause. La nourriture, c'est la base, et l'on ne peut rien bâtir avec le ventre vide. Donc, nous invitons tous les Québécois à contribuer généreusement à La guignolée, peu importe leur don. »

« Nous sommes des détaillants en alimentation. Par conséquent, nourrir les gens, c'est notre métier, rappelle pour sa part Benoît Jones, directeur de district de Maxi. Il est nécessaire d'avoir de la nourriture sur la table et c'est naturel pour nous de contribuer à l'aide alimentaire, toute l'année et dans chaque région où nous sommes présents. Le temps des Fêtes représente une des périodes les plus occupées dans notre réseau. Malgré cela, chaque année depuis 12 ans, nos collègues de partout au Québec se mobilisent pour la cause, avec fierté, avec passion et avec le sourire. Encore cette année, nous invitons notre clientèle à faire preuve de générosité afin d'aider ensemble à faire une différence pour les gens les plus vulnérables autour de nous. »

Denrées acceptées

Voici les catégories d'aliments et de produits acceptés :

Conserves (viandes, légumineuses, poissons, lait maternisé, aliments pour bébés, soupes, etc.), céréales, thé, café, riz, pâtes alimentaires, sauces, etc.

Produits d'hygiène personnelle (savons, dentifrices, brosses à dents, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables, mouchoirs de papier, papier hygiénique, etc.);

Articles d'entretien ménager et médicaments d'utilisation courante (sirops, analgésiques, antihistaminiques, etc.).

Vous pouvez toutefois être créatifs et offrir, par exemple, des petites douceurs ou des gâteries à des gens qui ont actuellement besoin de réconfort. Les dons seront tous remis à des organismes locaux. À Montréal, les bénéficiaires sont Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul.

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

SOURCE LA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS

Renseignements: Relations médias et logistique : France Gaignard, 514 616-7705, [email protected]; Denise Deveau, 514 953-9889, [email protected], Isabelle Fafard, 514 865-8157, [email protected]

Liens connexes

www.lagrandeguignoleedesmedias.com