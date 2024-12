La collecte de rue de la 24e guignolée des médias a lieu ce jeudi 5 décembre

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La traditionnelle collecte de rue de La guignolée des médias se déroulera partout au Québec ce jeudi 5 décembre. De l'Abitibi à la Côte-Nord en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Montérégie, l'Outaouais et la Mauricie, au-delà de 400 points de récolte accepteront vos dons en argent. La liste complète se trouve ici. Merci aux centaines de bénévoles dévoués qui y donnent de leur temps.

Faire du bien pour les Fêtes… et après

Tous les dons seront remis à une centaine de comptoirs d'aide alimentaire locaux reconnus. À leur tour, ces groupes les redistribueront sous la forme d'aliments et de repas pour la période des Fêtes, mais aussi après. Ce qui est donné dans une région y reste. Donc, donner à La guignolée des médias, c'est aider vos proches.

À Montréal, où seuls les dons en argent seront acceptés, plus d'une vingtaine de lieux de récolte seront accessibles de 6 h à 10 h. Quant aux denrées non périssables, elles pourront être remises chez les partenaires (Maxi, Provigo et Nissan) et les organismes concernés (Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul.

Nos porte-paroles

Afin de sensibiliser la population, voici les huit porte-paroles engagés désignés par les médias.

Michel Bherer (chef d'antenne et animateur, NOOVO INFO, Bell Média)

(chef d'antenne et animateur, Bell Média) Luc Ferrandez (animateur et chroniqueur, 98.5, Cogeco)

(animateur et chroniqueur, 98.5, Cogeco) Philippe-Vincent Foisy (lecteur de nouvelles, Salut Bonjour!, analyste politique, TVA Nouvelles )

(lecteur de nouvelles, analyste politique, ) Joanie Lamoureux (animatrice, Safari de Joanie, Télé-Québec)

(animatrice, Télé-Québec) Élyse Marquis (comédienne et animatrice, Radio-Canada)

Valérie Roberts (animatrice, CKOI, et collaboratrice, 98.5, Cogeco)

Marie-Claude Savard (animatrice, Radio ÉNERGIE, Bell Média)

Nathalie Simard (chanteuse, animatrice, chroniqueuse et conférencière, TVA)

Plusieurs façons de participer

Voici d'autres manières de contribuer jusqu'au 31 décembre prochain :

Avec un don (denrées ou argent) dans un des 200 supermarchés Maxi et Provigo, précieux et fidèles partenaires depuis 2010. Plus de 6,000 caissiers et caissières mettront la main à la pâte pour recevoir les dons aux caisses;

En versant un don à guignolee.ca;

En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

Par un don en argent chez les 63 concessionnaires Nissan du Québec. Karine Vanasse offrira du réconfort et du soutien aux bénévoles pendant la collecte de rue, en plus d'encourager les dons. La porte-parole de la marque sera aussi en direct à partir de 11 h sur sa page Instagram, où elle s'entretiendra avec les bénévoles afin de les réchauffer.

Pour les médias

Les membres de la presse qui souhaitent prendre des images ou rencontrer des porte-paroles (sur rendez-vous) sont invités à se rendre au point de collecte festif situé à l'angle Papineau et René-Lévesque entre 7 h et midi. Mascottes, animation, musique, café, père et mère Noël sur place.

Les résultats préliminaires de la collecte seront dévoilés à 16 h sur guignolee.ca, à la section « Salle de presse », et sur Cision. D'autres résultats seront publiés le lundi 16 décembre. Quant aux chiffres finaux, ils seront annoncés le mardi 31 décembre prochain.

La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 62,4 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre aux gens dans le besoin de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

