MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé que sa coentreprise SkyAlyne a remporté aujourd'hui un contrat de 25 ans d'une valeur de 11,2 milliards $ CA pour le programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT) du Canada.

« CAE est fière de travailler aux côtés de l'Aviation royale canadienne (ARC) depuis plus de 75 ans pour concevoir et fournir de la formation, des services et des technologies qui soutiennent l'état de préparation aux missions des aviateurs canadiens », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « L'annonce faite aujourd'hui concernant le programme de formation du personnel navigant de l'avenir est une réalisation importante dans le cadre des efforts de modernisation des forces de défense du Canada. Le programme FAcT est un contrat transformationnel pour SkyAlyne et CAE, car il prépare le terrain pour les technologies et les processus de formation permettant de se préparer aux missions. En tant que chef de file dans le domaine de la formation fondée sur la simulation et des opérations critiques pour les secteurs Civil et Défense, CAE est fière de participer à l'avenir de la formation des équipages d'aéronefs canadiens. »

Cette initiative transformatrice réimagine la formation pour l'ARC, en consolidant trois opérations d'entraînement des équipages sous la gestion conjointe de SkyAlyne et du Canada. La coentreprise SkyAlyne, un partenariat avec KF Aerospace (Kelowna, Colombie-Britannique), a été sélectionnée en juillet 2023 comme soumissionnaire privilégié pour le programme FAcT à l'issue d'un processus rigoureux.

Ce programme constitue une avancée majeure dans la préparation des pilotes militaires canadiens, des officiers de systèmes de combat aérien et des opérateurs de capteurs électroniques aéroportés pour les défis de demain. Dans le cadre du programme FAcT, SkyAlyne, en collaboration avec l'ARC, concevra, développera et fournira un système complet d'entraînement et de soutien comprenant l'entraînement en vol, la formation fondée sur la simulation, la formation au sol et une série de fonctions de soutien en service.

Géré de façon centralisée à partir d'Ottawa, le programme FAcT réorganisera et élargira les services de formation actuellement fournis par KF Aerospace et CAE. Les opérations se poursuivront à la 15e Escadre Moose Jaw, à Southport (Portage la Prairie) et à la 17e Escadre Winnipeg. Le programme comprend la mise en place d'une installation d'entraînement complète sur les trois sites d'exploitation, ce qui permettra à l'ARC de maintenir les normes les plus élevées en matière d'excellence et d'innovation.

Une photo est disponible au Centre multimédia de CAE.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX23.

À propos de SkyAlyne

Un entraînement véritablement canadien | SkyAlyne réunit deux entreprises canadiennes cumulant une expérience et des capacités inégalées dans l'entraînement des pilotes et des équipages aériens au Canada. À l'heure actuelle, CAE et KF Aerospace assurent toutes les phases de la formation des pilotes de l'Aviation royale canadienne (ARC) dans le cadre du programme Entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC) géré par CAE et du programme Formation en vol et services de soutien (FEVS) géré par KF Aerospace. Site Web.

À propos du programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT)

Le programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FacT) combine l'Aviation royale canadienne (ARC) et l'entraînement des équipages. Site Web

