La Coalition Union 138 reçoit des appuis

UASHAT, QC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube du déploiement de son plan d'action, la Coalition Union 138 obtient des appuis de taille. Les communautés de la Nation Innue du Nitassinan, l'Assemblée des MRC et l'Alliance des chambres de commerce et de l'industrie de la Côte-Nord se rallient au mouvement. Ce soutien contribuera à l'atteinte de l'objectif : obtenir des différents partis politiques des engagements fermes pour la construction d'un pont à l'embouchure du Shekutamitsh/Saguenay.

L'initiative de la Coalition Union 138

Engagée depuis 2018 dans les démarches de désenclavement de la Côte-Nord, la Coalition Union 138 souhaite profiter de la prochaine campagne électorale provinciale pour placer au cœur des priorités la construction d'un pont à l'embouchure du Shekutamitsh/Saguenay. L'appui des différents intervenants est essentiel à la concrétisation du projet. Pour Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition Union 138, « l'appui au projet de pont par l'ensemble des intervenants est un message très clair, lancé au futur gouvernement sur la nécessité d'agir. »

Les communautés de la Nation Innue du Nitassinan

En tant que Chef du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et cochef porteur des opportunités économiques pour la Nation Innue, Martin Dufour estime « qu'il est essentiel pour l'ensemble des communautés que la région se dote d'infrastructures favorisant le développement ». Ce dernier a également réitéré ses préoccupations écologiques et environnementales liées à la présence des traversiers à l'embouchure du fjord, lieu assidument fréquenté par les bélugas, une espèce menacée. Le Chef Mike Mckenzie de Uashat Mak Mani-utenam, également cochef porteur des opportunités économiques pour la Nation Innue, a profité de l'occasion pour assurer que « l'ensemble des Chefs de la Nation Innue appui fortement le projet du pont et partage les inquiétudes du Chef Dufour et de sa communauté pour la protection des bélugas. »

L'Assemblée des MRC de la Côte-Nord souhaite la construction d'un pont

L'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, par la voix de sa présidente, Micheline Anctil, aussi préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord et mairesse de Forestville, estime que la construction d'un pont sur la rivière Shekutamitsh/Saguenay assurera l'occupation et la vitalité des territoires et viendra contrer la baisse démographique, l'appauvrissement et la dévitalisation. « Un pont est la porte essentielle à la mise en valeur et au développement des ressources de notre région, dont la contribution est reconnue de première importance dans l'économie du Québec et du Canada. »

Les chambres de commerce et de l'industrie emboîtent le pas

Pour l'Alliance des chambres de commerce et de l'industrie de la Côte-Nord, l'appui à la Collation Union 138 est une façon de plus de dénoncer les pertes économiques liées à l'absence d'un pont pour ouvrir notre région au reste du Québec. Selon son président, Antonio Hortas, « en plus des problématiques de transport, des coûts d'exploitation plus élevés et des défis de main-d'œuvre, l'enclavement du territoire nuit à notre compétitivité. »

L'action s'organise

Pour la Coalition Union 138, cet appui du milieu est très important. Dans la poursuite de l'objectif, plusieurs actions se tiendront dans les prochains mois et la population sera invitée à y participer. Pour Guillaume Tremblay, c'est le moment de passer de la parole aux actes : « Nous souhaitons obtenir des différents partis politiques des engagements clairs pour la construction d'un pont sur le Shekutamitsh/Saguenay. L'attente dure depuis trop longtemps. Il est plus que temps que le gouvernement investisse dans ce projet bénéfique pour tout le Québec. »

La Coalition Union 138 regroupe des intervenants de la Côte-Nord, Charlevoix et Nitassinan pour promouvoir l'amélioration des infrastructures de la route 138, unique voie d'accès, chemin touristique et trajet commercial desservant les deux régions. La construction d'un pont sur le Shekutamitsh/Saguenay représente l'un de ses principaux enjeux.

