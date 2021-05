OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - Alors que la dévastation causée par la deuxième vague de COVID-19 s'intensifie en Inde, des organismes d'aide canadiens s'unissent pour lancer aujourd'hui un appel pour recueillir des fonds et apporter une aide d'urgence aux personnes dans le besoin.

L'Inde a dépassé le cap des 20 millions de contaminations et celui des 200 000 morts. La vague mortelle d'infections submerge les services de santé du pays, entraînant un manque de lits, de personnel soignant et d'oxygène. Le nombre élevé de personnes malades, associé aux fermetures et aux couvre-feux, menace gravement les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dans tout le pays.

Des organisations membres de la Coalition humanitaire répondent déjà activement à la crise en soutenant le système de santé avec de l'oxygène, des ventilateurs, des hôpitaux de campagne et des équipements de protection individuelle ainsi qu'en promouvant la vaccination COVID et des pratiques d'hygiène sûres. Plusieurs d'entre elles s'emploient également à garantir la sécurité alimentaire et la survie des familles vulnérables.

Citation

Richard Morgan, directeur général de la Coalition humanitaire, déclare : « La situation en Inde est alarmante et déchirante. Les organisations membres de notre coalition travaillent sans relâche pour répondre à l'urgence. Nous appelons toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à faire leur possible pour aider. Agir rapidement et donner généreusement permettra de sauver de nombreuses vies. »

Les organisations suivantes sont membres de la Coalition humanitaire : Action contre la Faim, Aide à l'Enfance, Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Humanité & Inclusion Canada, Islamic Relief Canada, Médecins du Monde Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Vision Mondiale Canada.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent faire un don pour venir en aide aux victimes de la crise COVID en Inde à l'adresse www.coalitionhumanitaire.ca ou en appelant le 1-855-461-2154.

La Coalition humanitaire réunit douze organismes d'aide de premier plan afin d'offrir à la population canadienne un moyen simple et efficace d'apporter son soutien lors de catastrophes humanitaires internationales.

