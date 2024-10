OTTAWA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Vu la détérioration rapide de la situation au Liban (plus de deux milles personnes tuées, plus de 9 000 blessés et environ un million de personnes fuyant la violence), la Coalition humanitaire, formée de 12 des plus grands organismes humanitaires du Canada, a lancé un appel urgent aux dons pour répondre aux besoins humanitaires croissants.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, a annoncé que le gouvernement du Canada égalera jusqu'à 3 millions de dollars les dons individuels versés à la Coalition humanitaire et à ses 12 organisations membres. Les dons accordés entre le 24 septembre et le 3 novembre 2024 seront admissibles à ce jumelage.

« Nous sommes vivement préoccupés par l'escalade de la violence au Liban, qui menace encore la vie de civils, déplore Richard Morgan, directeur général de la Coalition humanitaire. Plusieurs de nos organismes membres œuvrent au Liban depuis des décennies et y fournissent des nécessités vitales, comme de la nourriture, de l'eau, des abris, des médicaments et des services de santé. Or, cette crise a pris des dimensions catastrophiques, et les besoins humanitaires qui en découlent sont énormes. C'est pourquoi nous demandons aux Canadiens et Canadiennes de répondre à notre appel et de nous aider à offrir une aide indispensable aux enfants et aux familles. »

La Coalition humanitaire réclame d'une voix un cessez-le-feu, tout en exhortant les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire, à protéger les vies civiles et à laisser les secours humanitaires aider les personnes nécessiteuses le plus rapidement possible. La Coalition souligne également qu'il n'y a pas de besoins humanitaires non satisfaits en Israël qui requièrent son implication pour le moment, mais qu'elle continuera à surveiller la situation.

Situation humanitaire au Liban

À ce jour, 2 083 personnes ont perdu la vie, 9 869 ont été blessées (dont 690 enfants) et on estime à un million le nombre de personnes directement touchées ou déplacées.

L'offensive militaire intense a engendré un déplacement de masse, principalement du sud du Liban et de la banlieue densément peuplée du sud de Beyrouth.

L'ensemble de la population s'inquiète pour sa sécurité et souffre d'impacts psychologiques en raison du passage constant de drones et d'avions militaires.

La plupart des personnes déplacées ont besoin d'une aide urgente après avoir quitté leur maison à la hâte sans les nécessités essentielles au quotidien.

Les 978 abris, c'est-à-dire les écoles, les gymnases et les centres culturels convertis d'urgence en installations d'hébergement, sont quasi pleins. De nombreuses personnes déplacées dorment dans les rues et les parcs de Beyrouth, et leurs conditions ne font qu'empirer. De plus, l'approche du froid risque de compliquer davantage les problèmes d'abri.

Des déplacements du Liban vers la Syrie ont également été signalés. On estime que 285 000 personnes ont rejoint la Syrie depuis le 23 septembre. La majorité d'entre elles sont des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap. Parmi les personnes qui se rendent en Syrie, environ 30 % sont des Libanais et 70 % sont des Syriens qui regagnent leur pays. On estime que 60 % de ces personnes sont des enfants.

Avant la crise actuelle, la pauvreté au Liban avait plus que triplé au cours de la dernière décennie, atteignant 44 % de la population totale.

Le Liban (5,4 millions de personnes) est le pays qui abrite le plus de réfugiés (1,5 million) par habitant. Cependant, 9 réfugiés sur 10 vivent dans une extrême pauvreté.

Réponse des membres de la Coalition humanitaire

Nos membres sont présents au Liban depuis des décennies et y sont intervenus en 2020 après les explosions à Beyrouth. Aujourd'hui, ils déploient les interventions préliminaires suivantes :

Aide alimentaire d'urgence : Ils pallient la pénurie alimentaire en offrant des trousses alimentaires contenant de la viande, des dattes, du pain, etc. Ils facilitent également l'accès à l'eau potable à l'aide de distribution de bouteilles d'eau et de camions-citernes.

Ils pallient la pénurie alimentaire en offrant des trousses alimentaires contenant de la viande, des dattes, du pain, etc. Ils facilitent également l'accès à l'eau potable à l'aide de distribution de bouteilles d'eau et de camions-citernes. Abri et chaleur : Ils distribuent des oreillers, des couvertures et d'autres articles essentiels.

Ils distribuent des oreillers, des couvertures et d'autres articles essentiels. Kits d'urgence : Ils offrent des kits d'hygiène, des kits de dignité et des kits d'hygiène menstruelle.

Ils offrent des kits d'hygiène, des kits de dignité et des kits d'hygiène menstruelle. Soutien médical : Ils aident les cliniques de santé et les unités mobiles à offrir des services d'urgence, des soins maternels et néonatals, des vaccins, les aides à la mobilité, la rééducation d'urgence, et un soutien et des premiers secours psychologiques.

Ils aident les cliniques de santé et les unités mobiles à offrir des services d'urgence, des soins maternels et néonatals, des vaccins, les aides à la mobilité, la rééducation d'urgence, et un soutien et des premiers secours psychologiques. Protection : Ils offrent des services pour prévenir la violence basée sur le genre et l'exploitation sexuelle. Ils aménagent également des aires de protection des enfants et favorisent la réunification des familles.

Ils offrent des services pour prévenir la violence basée sur le genre et l'exploitation sexuelle. Ils aménagent également des aires de protection des enfants et favorisent la réunification des familles. Aide financière d'urgence : ils distribuent une aide qui permet aux familles de répondre rapidement et convenablement à leurs besoins et encourage les marchés locaux.

La Coalition humanitaire regroupe 12 organismes humanitaires de premier plan afin d'offrir aux Canadiens et Canadiennes un moyen simple et efficace d'apporter leur soutien lors d'urgences humanitaires internationales. Ses membres sont : Action contre la Faim, la Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion Canada, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Aide à l'enfance Canada et Vision Mondiale Canada.

Les Canadiens et Canadiennes peuvent aider à fournir une assistance d'urgence aux personnes affectées par la crise au Liban en faisant un don au https://www.coalitionhumanitaire.ca ou au 1-855-461-2154.

SOURCE Coalition Humanitaire

Renseignements ou demandes d'entrevue : Soukayna Remmal, 647-517-2521