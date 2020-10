La CNESST se réjouit du dépôt du projet de loi visant la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail

QUÉBEC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Accueillant favorablement le dépôt du projet de loi no 59 visant la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, la CNESST rappelle qu'il s'agit d'une avancée importante pour les milieux de travail du Québec.

En effet, les deux lois qui l'encadrent, soit la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n'ont pas été modifiées de manière substantielle depuis leur adoption, soit depuis plus de 35 ans. Plus de prévention, un meilleur accès au régime, un soutien adéquat aux travailleuses, travailleurs et entreprises et un régime le plus efficace possible : voilà les objectifs de ce projet de loi.

Cette modernisation est inspirée des consensus entre les partenaires patronaux et syndicaux au sein du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Bref, tous s'entendent sur la nécessité de moderniser le régime et, dans les prochains mois, toutes les parties prenantes suivront attentivement les travaux menés à l'Assemblée nationale.

Comme organisme responsable de l'administration du régime, la CNESST a joué un rôle majeur en coprésidant, avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, les travaux ayant mené à l'élaboration du projet de loi. La CNESST tient à remercier ses équipes pour le travail et l'ensemble des partenaires qui auront permis aujourd'hui d'arriver à cette première étape de ce projet de loi essentiel et historique pour les milieux de travail.

« Les milieux de travail de tout le Québec peuvent se réjouir de la présentation du projet de loi sur la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail. Il s'agit d'une démarche qui s'est faite dans l'intérêt commun et dans celui des générations futures, au sein d'une société qui a évolué et qui s'est beaucoup transformée au fil des ans. Nous continuerons d'être au rendez-vous et de travailler étroitement avec nos partenaires dans notre objectif commun de prévention. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

