La CNESST rappelle que les normes du travail, c'est l'affaire de tous : travailleuses, travailleurs et employeurs

QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La rareté de main-d'œuvre atteint des sommets et représente un défi moderne important au Québec. Ce phénomène, qui touche tous les secteurs d'activité, amène les milieux de travail à faire évoluer leurs façons de faire et à se questionner sur l'application des normes du travail. Ces questionnements touchent autant les employeurs que les travailleuses et travailleurs, notamment ceux qui sont nouveaux à intégrer le marché du travail.

C'est dans ce contexte que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) souhaite faire davantage connaître aux employeurs - tout spécialement ceux des PME - ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs les principales dispositions établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT) : les jours fériés, le salaire, la fin d'emploi, les vacances annuelles et le harcèlement psychologique ou sexuel. La majorité des demandes de renseignement et des plaintes reçues à la CNESST en matière de normes du travail concernent ces sujets.

Pour aider les milieux de travail à connaître et à appliquer les normes du travail, la CNESST rend disponibles de nombreux outils sur son site respectdesnormes.com. De plus, elle lance aujourd'hui une nouvelle campagne publicitaire pour inciter les clientèles concernées à se renseigner sur leurs droits et obligations en matière de normes du travail.

Du matériel pour les milieux de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs un accompagnement incluant différents services, informations et ressources, comme de la formation en ligne sur les normes du travail, des webinaires et de nombreux outils Web tels que monCalcul, de l'aide à la rédaction d'une politique de télétravail et un guide et un modèle de politique en matière de harcèlement psychologique et sexuel au travail.

Une nouvelle campagne

Pour sensibiliser et informer les employeurs et les personnes salariées, la CNESST diffuse dès aujourd'hui, et jusqu'au 13 novembre prochain, un message publicitaire de 30 secondes en français et en anglais à la radio traditionnelle et à la radio numérique. S'ajouteront des messages sur le Web et les médias sociaux, de l'affichage urbain ainsi que des articles dans différents médias pour atteindre les principaux acteurs du monde du travail.

Pour écouter le message radio et en savoir plus sur les principales dispositions de la LNT, visitez le respectdesnormes.com.

