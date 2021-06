La CNESST lance une campagne d'information sur les dangers liés aux chantiers routiers

QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui une nouvelle campagne d'information sur les chantiers routiers et les dangers spécifiques à ce secteur d'activité.

Par cette campagne, la CNESST souhaite rappeler aux employeurs, aux maîtres d'œuvre, aux travailleurs et aux travailleuses des chantiers routiers l'importance de prendre en charge la santé et la sécurité. Cela se fait notamment en identifiant les risques, en mettant en place des mesures de prévention et en s'assurant que les méthodes de travail sécuritaires sont appliquées.

Plusieurs situations peuvent avoir une incidence sur les accidents dans ce secteur d'activité, notamment une mauvaise signalisation, des travailleurs exposés de près à la voie ouverte à la circulation, des intrusions des usagers de la route dans l'aire de travail, des manœuvres de recul, des chutes ou encore des électrocutions. Ces accidents peuvent toucher différents corps d'emploi, dont les journaliers, les arpenteurs, les signaleurs et les contremaîtres.

Installer une signalisation adéquate, établir un plan de circulation visant à éviter les manœuvres de recul, implanter des mesures de sécurité pour protéger la travailleuse ou le travailleur qui circule dans l'aire de travail font partie des solutions que la CNESST met de l'avant pour diminuer le nombre d'accidents du travail et de décès touchant ce secteur d'activité.

Plusieurs moyens de communication utilisés

Deux messages radio de 30 secondes seront diffusés, en français et en anglais, dans les principales stations de radio du Québec du 7 au 27 juin et ensuite du 9 au 22 août. Des bannières Web et des messages pour les médias sociaux seront aussi des moyens utilisés pour sensibiliser les employeurs, les maîtres d'œuvre ainsi que les travailleurs et travailleuses.

La CNESST publiera également aujourd'hui un guide de prévention portant sur l'intervention sécuritaire et planifiée du signaleur routier.

Pour en savoir plus sur la campagne portant sur les chantiers routiers et pour entendre les messages radio, visitez notre page consacrée à ce sujet : www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/campagnes-sensibilisation-promotion/chantier-routier-dangers

