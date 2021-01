La CNESST considère que l'appareil de protection respiratoire N99 de Dorma Filtration est sécuritaire

QUÉBEC, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) considère que les appareils de protection respiratoire N99 de Dorma Filtration sont sécuritaires et peuvent être utilisés par les travailleuses et les travailleurs québécois.

La qualité de fabrication des masques de procédure ou médicaux doit être attestée pour que les plus hauts standards de protection contre la COVID-19 puissent être garantis. L'appareil de protection respiratoire (APR) est le dernier rempart de protection des travailleurs et travailleuses contre les contaminants, qu'il s'agisse de la COVID-19 ou de contaminants chimiques divers. La CNESST s'est assurée que l'APR respecte les standards de performance et de conformité les plus élevés et qu'il offre la constance de protection appropriée pour ce type d'équipement.

Pour ce faire, la CNESST a travaillé de concert avec son partenaire, l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), qui possède un laboratoire pour effectuer des tests sur les APR. L'IRSST a donc réalisé au cours des derniers jours des analyses sur l'APR N99 de Dorma Filtration pour démontrer la conformité aux critères de performance. Celles-ci ont démontré qu'il répond aux critères de qualité retenus et permet de diminuer les expositions à certains contaminants présents dans l'air, comme le SARS-CoV-2, à près de 99 %. Devant cet excellent résultat, la CNESST considère que son utilisation est sécuritaire.

Citation

« Je suis très heureux que la CNESST ait accepté que Dorma Filtration, une entreprise québécoise qui se démarque par sa capacité d'innover et qui contribue à l'économie du Québec, puisse continuer ses démarches de fabrication. Ainsi, cela permettra aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses de posséder plus de masques qui répondent aux meilleurs standards de qualité et de performance en matière de santé et de sécurité du travail. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Rappelons par ailleurs qu'en concertation avec ses partenaires, la CNESST s'est associée au Bureau de normalisation du Québec (BNQ) afin de développer un fascicule d'attestation des masques non médicaux utilisés en milieu de travail. Ainsi, le fascicule d'attestation BNQ 1922-900, Masques destinés aux milieux de travail, qui établit les exigences de qualité et de performance des masques non médicaux destinés à un usage en milieu de travail, réutilisables ou à usage unique, avec ou sans filtre amovible, a été rendu disponible le 17 décembre dernier.

