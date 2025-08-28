/R E P R I S E -- INAUGURATION DE LA ROUTE VERTE ET DE SES HALTES CULTURELLES/

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - La MRC de Roussillon convie les représentant•es des médias à l'inauguration du nouveau tronçon de la Route verte, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, ainsi qu'à l'ouverture de haltes d'interprétation culturelle en présence de Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi que Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier et membre du conseil de la CMM.

Date : Jeudi 28 août, à 13 h 15 Lieu : À la halte Boyer à Saint-Isidore (stationnement du parc à chien et stationnement de l'autre côté de la rue)

