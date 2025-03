La Cité de Dorval, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Saint-Laurent unissent leur voix pour la protection des espaces verts aux abords de l'aéroport

DORVAL, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - La Cité de Dorval et la Ville de Montréal et l'arrondissement de Saint-Laurent s'unissent pour appeler à préserver les zones naturelles de propriété fédérale au sud et à l'ouest du Technoparc afin de consolider et d'agrandir le parc-nature des Sources. Au moment où Aéroports de Montréal (ADM) projette d'y implanter un nouveau développement, la protection de ces 167,2 hectares pourrait permettre la consolidation d'un des plus grands parcs-nature urbains sur l'île de Montréal. Cela lui donnera, à terme, une superficie comparable à celle du parc du Mont-Royal.

« La protection de la biodiversité est un enjeu que nous avons profondément à cœur et la destruction d'un espace aussi précieux pour l'environnement serait désastreuse. Nous invitons les représentants fédéraux à prendre conscience de la richesse de ce joyau écologique qui se trouve dans notre cour et à conserver ce milieu naturel pour en faire un parc dont tous les citoyennes et citoyens seraient fiers! »

Marc Doret, maire de la Cité de Dorval

« Ces milieux naturels sont parmi les plus riches en biodiversité de l'île de Montréal. Notre administration a posé des gestes forts au cours des trois dernières années pour assurer leur sauvegarde : protection des terrains municipaux, acquisitions de lots menacés par le développement et agrandissement de délimitation du parc-nature des Sources. Notre position est claire : ces terrains fédéraux doivent être protégés. En travaillant ensemble, nous sommes convaincus que nous pourrons concilier les besoins d'ADM, un partenaire économique important, tout en assurant la protection de ce poumon vert. ».

Alex Norris, conseiller associé aux grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal

« À l'aube des élections, j'appelle les représentants fédéraux à la création d'un legs vert important pour les prochaines générations en préservant une zone d'une grande richesse écologique en plein cœur d'une métropole effervescente et reconnue pour son côté innovateur. En plus d'agir concrètement contre le réchauffement climatique, la création du plus grand parc naturel urbain de Montréal à proximité du Technoparc enverrait un magnifique signal que la prospérité économique peut aller de pair avec la protection de la biodiversité. Tel est le développement durable que nous défendons à Saint-Laurent! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Le gouvernement fédéral s'est engagé dès 2020 à créer un programme de Parcs urbains nationaux (PUN), projet qui a bénéficié d'une contribution de 130 millions $ à la suite d'une rencontre en 2021 entre Parcs Canada et les maires des grandes villes du pays. Malheureusement, Montréal n'est pas sur la liste des PUN projetés par Parcs Canada. C'est une omission qui doit être instamment corrigée. Montréal est une ville qui a indéniablement contribué à l'histoire du Canada, notamment en tant que berceau du français en Amérique du Nord. Elle héberge aussi le Secrétariat des Nations unies sur la diversité biologique. Les terres fédérales qui entourent l'aéroport de Montréal recèlent une biodiversité d'une richesse inestimable, qui, ajoutées aux terres municipales avoisinantes, deviennent un site idéal pour un PUN à Montréal. Ce projet recueille un très large consensus de la part du Grand Montréal et il est grand temps qu'il devienne réalité. »

Clifford Lincoln, ancien ministre de l'Environnement du Québec et ancien député fédéral

Détails

Ce site, qui représente l'un des derniers grands espaces verts non protégés de l'île, abrite une biodiversité d'une richesse inestimable, avec, notamment, plus de 200 espèces d'oiseaux, dont plusieurs sont menacées ou en danger comme le petit blongios.

Les terrains zonés « espaces verts » comprennent les lots 3, 4 et 5 du côté de Saint-Laurent, ainsi que le lot 20 rattaché à Dorval, lequel est sous contrôle fédéral loué à ADM. Cette zone de 121 hectares, correspondant à l'ancien golf Dorval, demeure ouverte à une exploitation commerciale et ADM projette d'y implanter une usine de décarbonation.

Or, ce terrain abrite également une zone d'une grande valeur écologique surnommée le « Champ des monarques », car elle est fréquentée annuellement des papillons monarques, une espère en voie de disparition représentant un pollinisateur essentiel au maintien de la biodiversité. Compris dans une zone inactive depuis 2012, le « Champ des monarques » regroupe trois habitats contigus, soit une prairie dans sa partie centrale ouest, des milieux humides de part et d'autre de cette prairie et un milieu forestier situé dans la partie est du site.

Une vingtaine de communautés et de villes, de même que le conseil d'agglomération de Montréal ont unanimement adopté des résolutions afin d'appuyer le projet de création d'un parc dans cette zone. La Communauté métropolitaine de Montréal a également pris deux initiatives récentes en ce sens : interdire toute construction ou activité dans les milieux terrestres et humides d'intérêt métropolitain (RCI 2022-96) et intégrer le golf Dorval aux secteurs à potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel (RCI 2022-97).

Il est donc primordial d'éviter tout développement mettant en danger ce formidable potentiel écologique.

