MONTRÉAL, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a déposé aujourd'hui son Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2022 et Circulaire de sollicitation de procurations par la direction. Le document est publié sur le site Web d'Air Canada au aircanada.com et déposé à l'adresse sedar.com.

La circulaire de sollicitation de procurations contient de l'information à l'intention des actionnaires sur la manière d'exercer les droits de vote rattachés à leurs actions, l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur, la rémunération de la haute direction et les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et autres pratiques en matière de développement durable d'Air Canada, pour l'assemblée générale annuelle de la société aérienne qui sera tenue le 28 mars 2022.

La circulaire confirme la conformité d'Air Canada au Crédit d'urgence pour les grands employeurs (le « CUGE ») aux termes duquel Air Canada a eu droit au soutien du gouvernement du Canada en avril 2021. Le CUGE plafonne la rémunération de chaque membre de la haute direction visé à 1 million de dollars. Aucune prime n'a été versée aux membres de la haute direction visés.

La circulaire contient également de l'information sur les régimes de retraite de la haute direction. En février 2021, Michael Rousseau est devenu président et chef de la direction et Amos Kazzaz, vice-président général et chef des Affaires financières. Par suite de ces promotions, la valeur de leurs prestations de retraite futures projetées a été révisée à la hausse conformément aux règles établies d'Air Canada sur les régimes de retraite. Toutefois, aucun de ces montants n'a été versé en 2021 et ils ne le seront qu'avec le temps, après la retraite de ces hauts dirigeants. Le CUGE n'a pas eu d'incidence sur le calcul des prestations du régime de retraite, qui est requis sur le plan comptable.

En novembre 2021, à la lumière de l'amélioration de sa situation de trésorerie et de la reprise faisant suite à la pandémie, Air Canada a annoncé qu'elle se retirait du CUGE et a résilié les facilités de crédit non utilisées dans le cadre du montage financier du gouvernement du Canada.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: Renseignements : [email protected]; Internet : aircanada.com/medias