TORONTO, le 21 mars 2025 /CNW/ - Manuvie envoie actuellement aux actionnaires sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction et son rapport annuel de 2024. Ces documents sont aussi disponibles dès maintenant à l'adresse manuvie.ca.

La circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire ») contient des renseignements au sujet de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société Financière Manuvie, entre autres des précisions sur la façon d'assister à l'assemblée ainsi que sur l'élection des administrateurs et la désignation des auditeurs. L'assemblée se tiendra en personne avec webdiffusion en direct le 8 mai 2025 à 11 h (heure de l'Est).

Manuvie utilise le mécanisme de notification et d'accès pour transmettre la circulaire à ses actionnaires inscrits et non inscrits. La circulaire est accessible en ligne sur notre site Web (www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting) et le site Web de notre agent des transferts (www.documentsassemblee.com/TSXT/MFC_FR), Compagnie TSX Trust (« TSX Trust »), ainsi que sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et EDGAR (www.sec.gov/edgar). Les actionnaires peuvent également demander une copie papier de la circulaire en se rendant à l'adresse www.documentsassemblee.com/TSXT/MFC_FR ou en appelant TSX Trust au 1 888 433-6443 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416 682-3801, ou encore par courriel à l'adresse [email protected].

Nous invitons les actionnaires à exercer les droits de vote attachés à leurs actions et à transmettre des procurations avant l'assemblée pour s'assurer que leurs actions sont représentées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vote avant la tenue de l'assemblée, consultez les instructions sur la façon de voter dans la circulaire.

Des précisions, y compris toute mise à jour sur la façon d'assister à l'assemblée, seront accessibles sur notre site Web (www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting.html).

