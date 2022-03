TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD ou la Banque) a annoncé aujourd'hui le dépôt de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et de la circulaire de procuration de la direction auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. La circulaire est également accessible en ligne à l'adresse https://www.td.com/francais/investisseurs/accueil/assemblees-annuelles/2022/index.jsp

La circulaire de procuration de la direction contient de l'information à l'intention des actionnaires concernant l'assemblée annuelle de la TD, dont l'exercice des droits de vote pour l'élection du conseil d'administration de la TD, la nomination de l'auditeur de la TD et les propositions des actionnaires. De plus, elle comprend des renseignements relatifs à un vote consultatif des actionnaires sur la méthode de rémunération des dirigeants. L'assemblée annuelle se tiendra virtuellement le 14 avril 2022 à 9 h 30 (HE), en direct, par webdiffusion ou en version audio seulement par téléphone. Pour savoir comment accéder à la webémission ou à la ligne téléphonique, consulter cette page : https://www.td.com/francais/investisseurs/accueil/assemblees-annuelles/2022/index.jsp.

Si les circonstances le permettent, la Banque pourrait opter pour une formule hybride et tenir une assemblée à la fois présentielle et virtuelle. Dans ce cas, la partie présentielle aurait lieu dans le respect des règles de santé publique applicables et de la santé et de la sécurité de nos actionnaires, de nos employés et de nos collectivités. Tout changement de formule sera annoncé sur www.tsxtrust.com, sur notre site (www.td.com/fr) ou sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

Cette année, la Banque a recours au mécanisme de notification et d'accès pour communiquer la circulaire à ses actionnaires ordinaires. Les documents correspondants sont accessibles sur le site www.td.com/fr, sur celui de l'agent des transferts (www.tsxtrust.com) et sur ceux de SEDAR et d'EDGAR. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent demander une version papier de ces documents, comme le précisent la circulaire et l'avis de disponibilité des documents de l'assemblée, qui leur seront envoyés par la poste.

Nous rappelons aux actionnaires qu'ils peuvent exercer leur droit de vote à l'avance. Les directives figurent dans la circulaire de procuration de la direction.

« En 2021, la TD a produit des résultats pour toutes ses parties prenantes, fait progresser ses priorités stratégiques et opérationnelles et investi dans de nouvelles capacités et des innovations pour répondre aux besoins en constante évolution de ses clients, explique Brian Levitt, président du conseil d'administration de la TD. Grâce à sa bonne performance et à sa capitalisation solide, la Banque a pu annoncer une augmentation de ses dividendes au quatrième trimestre. Nous avons aussi bien avancé sur le plan des priorités ESG, intégré l'Alliance bancaire Net Zéro convoquée par l'ONU et progressé dans la promotion d'une croissance inclusive et durable pour la Banque et les économies qu'elle soutient. En récompense de ce travail, nous avons été inscrits à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la huitième année d'affilée, et à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg une fois de plus. Je tiens à remercier nos collègues pour leurs efforts exceptionnels, nos clients pour leur confiance, et nos actionnaires pour leur soutien indéfectible. »

