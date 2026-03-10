TORONTO, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui le dépôt de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires et de la circulaire de procuration de la direction (la « circulaire ») auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. La circulaire est également accessible en ligne à l'adresse https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/assemblees-annuelles.

La circulaire contient des informations à l'intention des actionnaires concernant l'assemblée annuelle de la TD, dont la façon dont les actionnaires peuvent y participer et exercer leur droit de vote pour l'élection des membres du conseil d'administration de la TD, la nomination de l'auditeur de la TD, les modifications apportées au plan d'intéressement en actions de 2000 de la Banque et les propositions des actionnaires. La circulaire comprend aussi des renseignements relatifs à un vote consultatif des actionnaires sur la méthode de rémunération des dirigeants de la TD. L'assemblée annuelle aura lieu le 16 avril 2026, à 9 h 30 (HE), en personne au Design Exchange de Toronto et en ligne par l'intermédiaire d'une webdiffusion en direct. Les renseignements sur l'assemblée se trouvent ici : https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/assemblees-annuelles. Nous encourageons les actionnaires à consulter ce site Web de temps en temps avant l'assemblée pour connaître les dernières nouvelles.

La Banque a recours au mécanisme de notification et d'accès pour communiquer la circulaire à ses actionnaires. Les documents correspondants sont accessibles sur la page Web https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/assemblees-annuelles, sur le site de l'agent des transferts www.meetingdocuments.com/TSXT/td_fr/ et sur ceux de SEDAR+ et EDGAR. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent demander une version papier de ces documents, comme le précisent la circulaire et l'avis de disponibilité des documents de l'assemblée, qui leur seront envoyés par la poste.

La Banque rappelle aux actionnaires qu'ils peuvent exercer leur droit de vote à l'avance, et c'est ce qu'elle les encourage à faire, en ayant recours à l'une ou l'autre des méthodes proposées, y compris en ligne et par téléphone. Les directives figurent dans la circulaire, que les actionnaires sont invités à lire attentivement.

Questions des actionnaires et aide pour le vote

Les actionnaires qui ont des questions sur l'assemblée ou qui ont besoin d'aide pour exercer leur droit de vote peuvent communiquer avec l'agent de sollicitation de procurations de la TD, Laurel Hill Advisory Group, aux coordonnées suivantes :

Textez INFO ou composez le 1-877-452-7184 en Amérique du Nord (sans frais) ou le +1-416-304-0211 à l'international

Courriel : [email protected]

