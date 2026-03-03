TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - Sona Mehta, cheffe de groupe, Services bancaires personnels au Canada, Groupe Banque TD prononcera une allocution à la conférence sur les services financiers de la Banque Nationale à Montréal le 24 mars 2026. Sa présentation commencera à 10 h (HE). Il sera possible d'écouter la présentation en direct, en version audio, dans la section Relation avec les investisseurs du site Web de la TD au www.td.com/francais/investisseurs. Une transcription sera accessible après la tenue de l'événement dans la section des événements de la page Relations avec les investisseurs.

Pour plus de renseignements : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected]; Gabrielle Sukman, Affaires internes et publiques, 416-983-1854, [email protected].