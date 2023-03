TORONTO, le 14 mars 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a publié aujourd'hui son Rapport sur la durabilité 2022, qui fait le point sur les progrès réalisés par la Banque quant aux facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) en vue de créer une valeur durable pour les parties prenantes grâce à son engagement motivé à aider à concrétiser les ambitions.

Le Rapport sur la durabilité montre comment la Banque collabore avec les intervenants pour créer des changements positifs et assurer un avenir plus durable pour ses clients, ses employés, les collectivités et la planète. Le rapport comprend l'Énoncé de responsabilité envers le public de la Banque CIBC et de ses filiales concernées.

« Le développement durable est au cœur de notre raison d'être, et en tant que banque, nous jouons un rôle unique et vital pour assurer un avenir plus sûr, équitable et durable, une responsabilité que nous assumons chaque jour dans notre équipe, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC. Nous sommes déterminés à faire progresser nos initiatives visant les facteurs ESG, notamment en travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour activer nos ressources afin de les aider à réaliser leurs ambitions en matière de développement durable. »

« Nous resterons à l'écoute des parties prenantes dans la mise en œuvre de notre stratégie, tout en intégrant davantage les facteurs ESG dans toutes les facettes de notre banque, a affirmé Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction, chef des affaires juridiques et présidente du Conseil des cadres supérieurs sur les facteurs ESG de la Banque CIBC. Nous avons réalisé des progrès constants en 2022, et nous sommes bien placés pour poursuivre sur notre lancée en jouant notre rôle pour accélérer la lutte contre les changements climatiques, pour créer un accès aux possibilités et pour renforcer l'intégrité et la confiance. »

Le Rapport sur la durabilité 2022 met en évidence des exemples de la réalisation des ambitions de la Banque CIBC grâce à la collaboration avec ses parties prenantes pour stimuler le changement et maximiser son incidence.

Points saillants du Rapport sur la durabilité 2022 de la Banque CIBC :

Accélérer la lutte contre les changements climatiques - Nous appuyons les solutions visant à lutter contre les changements climatiques et à faciliter la transition vers un avenir plus durable et à faibles émissions de carbone.

Réduction de 22 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (portée 1 et 2) provenant des activités au Canada et aux États-Unis depuis 2018. (1) En bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction de 30 % d'ici 2028.

et aux États-Unis depuis 2018. En bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction de 30 % d'ici 2028. 112,9 milliards de dollars en mobilisation de financement durable au cours des quatre dernières années pour atteindre notre objectif de 13 ans, soit 37,6 % de notre objectif de mobilisation. En voie d'atteindre notre objectif de 300 milliards de dollars (2018-2030). (2)

Sixième rang en Amérique du Nord pour le financement des énergies renouvelables.(3)

Élargir les possibilités - Nous établissons des partenariats en vue d'aider à bâtir des collectivités équitables et résilientes où les ambitions de tous sont davantage à portée de main.

38 % de femmes et 24 % de personnes de couleur occupant des postes de direction approuvés par le conseil d'administration (à l'échelle mondiale). (4)

Lancement du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires CIBC qui vise à aider les entrepreneurs de la communauté noire à démarrer, exploiter et faire croître leur entreprise.

Progrès continus dans l'intendance du cadre de réconciliation de la Banque.

Nous avons établi un nouveau partenariat avec la Coalition de grands projets des Premières Nations (CGPPN) afin de favoriser les occasions d'affaires durables pour les Premières Nations au Canada . En tant que partenaire bienfaiteur, la Banque CIBC partage la vision de la CGPPN qui favorise la prospérité des peuples autochtones du Canada et se mobilise pour progresser vers un monde plus sobre en carbone et une économie plus durable et inclusive.

. En tant que partenaire bienfaiteur, la Banque CIBC partage la vision de la CGPPN qui favorise la prospérité des peuples autochtones du et se mobilise pour progresser vers un monde plus sobre en carbone et une économie plus durable et inclusive.

Nous avons ouvert un espace commémoratif au siège social de la Banque CIBC, consacré à l'importance de la réconciliation économique dans la promotion de la prospérité des Autochtones.

368 millions de dollars investis en dons d'entreprise, en commandites communautaires et en dons et collectes de fonds des employés (Équipe CIBC) à l'échelle mondiale au cours des quatre dernières années, montant qui dépasse notre objectif de 350 millions de dollars (2019-2023).(5)

Renforcer l'intégrité et la confiance - Nous faisons preuve d'intégrité et de transparence pour maintenir la confiance que vous nous avez accordée.

Nous avons obtenu d'excellents résultats dans notre indice d'expérience client de 2022 grâce à des capacités numériques améliorées, à des conseils précieux et à une prestation de services constante. (6)

Nous nous sommes classés au deuxième rang dans l'étude de 2022 de J.D. Power sur la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail, notre meilleur classement depuis 2018.

Nous avons établi un partenariat avec MX Technologies Inc. pour améliorer le partage sécurisé des données avec des applications de technologie financière de tiers afin d'offrir une expérience sécurisée et transparente à nos clients.

Le Rapport sur la durabilité de la Banque CIBC a été préparé en tenant compte des normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et mis en correspondance avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Pour un complément d'information, veuillez lire le Rapport sur la durabilité 2022 et les tableaux de données ESG l'accompagnant, qui décrivent en détail les tendances du rendement sur sept ans de la Banque.





(1) Réduction des émissions absolues de GES (de portée 1 et 2) par rapport à l'année de référence de 2018. Les données de 2022 s'étendent du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.

(2) Dans les grandes lignes, les activités de finance durable désignent les activités de client qui appuient, entre autres, l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, les infrastructures durables, l'immobilier durable, le logement abordable et l'infrastructure de base, ainsi que des produits comme les produits financiers liés au développement durable et à l'environnement. Les services offerts par la Banque CIBC dans le cadre de son engagement de mobilisation à l'appui de ces activités de client comprennent des prêts et syndications de prêts, la prise ferme de titres de créance et de participation, des conseils en fusions et acquisitions et des placements à titre d'investisseur chef de file. En 2022, notre méthodologie a été mise à jour de façon prospective afin d'inclure les opérations liées au secteur du logement abordable. Le secteur du logement abordable comprend les prêts et investissements effectués pour respecter nos obligations en vertu de la Community Reinvestment Act des États-Unis. Nous avons fourni à nos clients des solutions de couverture liées à des activités de finance durable dont le montant nominal s'élève à 1,56 milliard de dollars en 2022 et le total cumulatif de 2018 à 2022, à 6,45 milliards de dollars, et qui sont exclues de notre engagement de mobilisation pour des activités de finance durable.

(3) Source : Inframation. Pour les opérations conclues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (tableaux de classement des énergies renouvelables en Amérique du Nord).

(4) Les postes de direction approuvés par le conseil d'administration incluent la vice-présidence et les échelons supérieurs, pour les personnes nommées à leur poste au 31 octobre 2022. Toutes les données sont fondées sur la déclaration volontaire des employés en date du 31 octobre 2022, à l'exclusion des employés temporaires, des travailleurs occasionnels, des employés retraités et du personnel de FirstCaribbean International Bank Limited (CIBC FirstCaribbean) et de CIBC Mellon. Les personnes de couleur comprennent celles qui, au Canada, s'identifient comme appartenant à une minorité visible, et en dehors du Canada, s'identifient comme des personnes non blanches. Les membres des minorités visibles sont des personnes qui s'identifient comme des personnes non blanches, autres que des Autochtones.

(5) Comprend les dons d'entreprise, dont 80 millions de dollars depuis 2021 à la Fondation CIBC, les commandites d'entreprise, et les dons et collectes de fonds des employés. Les dons d'entreprise et les commandites communautaires s'entendent de contributions que la Banque CIBC verse au profit d'organismes de bienfaisance et à but non lucratif, y compris à la Fondation CIBC, et qui suivent les principes de contribution établis par la certification Entreprise généreuse d'Imagine Canada. Les commandites communautaires comprennent aussi des contributions versées à des organismes qui peuvent avoir une structure à but lucratif, mais destinées à des activités à visée sociale qui profitent à la collectivité. Le terme « Équipe CIBC » désigne les employés réguliers et les retraités qui agissent comme bénévoles, font des dons ou mènent des collectes de fonds pour soutenir des organismes de bienfaisance et à but non lucratif, notamment la collecte de fonds de la Journée du miracle CIBC.

(6) L'indice de l'expérience client forme un tableau de bord à l'échelle de l'entreprise composé de 20 mesures internes et externes de l'expérience client. À l'exclusion de CIBC FirstCaribbean, de CIBC Mellon et de la région Asie-Pacifique.







Avis relatif aux énoncés prospectifs :

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans ce communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des É.-U. et dans d'autres communications. Ces énoncés comprennent notamment les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui concernant notre stratégie ESG, nos engagements, objectifs et cibles en matière de développement durable, de même que notre incidence et nos objectifs liés aux facteurs ESG, notamment les prêts durables, l'éthique des données, l'inclusion, la mobilisation des employés, un système bancaire inclusif et notre ambition de carboneutralité pour nos activités opérationnelles et de financement d'ici 2050, ainsi que les énoncés concernant notre situation financière, nos priorités, nos engagements, nos buts, cibles et objectifs courants, nos stratégies et nos perspectives. Des facteurs externes hors du contrôle raisonnable de la Banque CIBC peuvent entraver ses efforts visant la réalisation de ces objectifs ESG, notamment les pressions inflationnistes, le risque géopolitique, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les diverses initiatives de décarbonation à l'échelle des économies, la nécessité de politiques climatiques réfléchies à l'échelle mondiale, la disponibilité de données complètes de qualité sur les émissions de gaz à effet de serre, les méthodologies raisonnablement soutenues, la mise en place de nouvelles technologies et de solutions propres au secteur, l'évolution du comportement des consommateurs, les défis liés à l'équilibre entre les objectifs provisoires en matière d'émissions et une transition harmonieuse, et l'élaboration de règlements et de cadres à l'échelle internationale. Ces facteurs et d'autres facteurs, notamment la conjoncture économique et commerciale générale à l'échelle mondiale, les modifications apportées aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et leur interprétation, ainsi que les modifications à la politique monétaire et économique, peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans les énoncés prospectifs et peut exiger que la Banque CIBC adapte ses initiatives et ses activités ou ajuste ses cibles. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés dans le but d'aider les clients et d'autres personnes à comprendre nos objectifs et nos priorités stratégiques, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces énoncés sont par nature assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent être d'ordre général ou spécifique. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige.

