LA CHUTE : une œuvre de Wartin Pantois pour dénoncer l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le Collectif pour un Québec sans pauvreté vient de procéder à la présentation de la dernière œuvre de l'artiste Wartin Pantois : un collage photographique de 9 mètres par 5 mètres sur un des murs du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, au coin des boulevards Charest et Langelier, à Québec. Le thème de la chute a inspiré l'artiste; notamment la chute collective qui nous menace quand le gouvernement refuse d'assumer son rôle en matière de solidarité sociale.

« Un Québec plus juste et plus solidaire est possible. Je souhaite que l'œuvre La chute interroge l'indifférence gouvernementale et contribue à mettre en action contre la pauvreté. » (Wartin Pantois)

L'urgence de la solidarité

Pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté, l'œuvre de Wartin Pantois évoque l'urgence de la solidarité envers les personnes en situation de pauvreté. « Quelle devrait être la réaction spontanée devant une telle image, quand on voit des gens perdre pied, tomber, s'enfoncer? se demande le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. Ne devrait-on pas avoir le réflexe d'agir, de porter secours aux gens? L'indifférence du gouvernement du Québec à l'égard de la pauvreté et des personnes qui la vivent n'est pas seulement intolérable; elle est tout simplement inexplicable!

« Le gouvernement doit agir de toute urgence, mais ce qu'on veut, ce n'est pas juste freiner la chute des gens. Le filet social, ça ne devrait pas être juste pour gérer les urgences! Le filet social, c'est aussi pour améliorer le sort des gens, pour réduire sinon éliminer la pauvreté, pour réduire les inégalités, bref, pour faire du Québec une société plus juste et plus humaine. Avec le dépôt du 4e plan de lutte contre la pauvreté qui est attendu au mois de juin, le gouvernement a une belle occasion d'assumer ses responsabilités et de doter le Québec d'un plan ambitieux, qui vise l'élimination de la pauvreté. »

Un petit détour par le Centre Jacques-Cartier

Le lieu de l'installation de l'œuvre n'a pas été choisi au hasard. Le Centre Jacques-Cartier fait partie des nombreux groupes communautaires du quartier Saint-Roch qui essaient de faire une différence dans la vie des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Il sera possible d'y observer l'œuvre de Wartin Pantois… tant qu'elle résistera aux intempéries!

« La mission du Centre Jacques-Cartier est d'apporter un soutien aux jeunes à travers, notamment, l'éducation populaire. L'œuvre "La Chute", par son message et son médium artistique, correspond à nos valeurs. C'est une démarche naturelle pour nous d'être un partenaire du projet. » (Laurent Metais, coordonnateur de la vie communautaire et associative)

Les trois « complices » du projet

Wartin Pantois

Wartin Pantois est un artiste visuel socialement engagé. Son art in situ s'infiltre dans l'espace public et dans des lieux non conventionnels. Sa pratique artistique questionne le monde actuel, ses valeurs et ses possibles. Ses œuvres contextuelles sont autant de mises en perspective qui suscitent réflexions et discussions. Wartin Pantois vit et crée dans le quartier Saint-Roch à Québec. Il a effectué des interventions artistiques aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Portugal et au Canada. Il détient une maîtrise en sociologie et une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Il travaille anonymement.

Collectif pour un Québec sans pauvreté

Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 41 organisations nationales québécoises, populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs régionaux dans la plupart des régions du Québec. Des centaines de milliers de citoyen∙nes adhèrent à ces organisations qui ont dans leur mission la lutte à la pauvreté, la défense des droits et la promotion de la justice sociale. Depuis le début, le Collectif travaille en étroite association AVEC les personnes en situation de pauvreté.

Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier

Le Centre Jacques-Cartier est un lieu d'appartenance entièrement consacré au bien-être des jeunes de 16 à 35 ans dont le projet de vie ne peut être soutenu par l'offre traditionnelle du milieu scolaire. Il véhicule leurs valeurs, respecte leurs aspirations, développe leurs talents, donne un sens et un but à leur vie, vise à améliorer leur qualité de vie et à développer leur pouvoir d'agir individuel et collectif.

