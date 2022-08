TORONTO, le 5 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), a fait le point sur les progrès opérationnels réalisés à l'aéroport international Pearson de Toronto.

« Grâce à la solide collaboration de nos partenaires, nous constatons des améliorations mesurables au chapitre des retards et des annulations de vol, de la livraison des bagages et des temps d'attente, a déclaré Mme Flint. Le système d'aviation du monde connaît une véritable crise alors qu'il s'efforce d'améliorer les opérations après les événements liés à la COVID-19. Pourtant, l'industrie est en train de rebondir, et les mesures que nous vous communiquons aujourd'hui montrent les fruits de la collaboration avec nos partenaires. »

L'objectif de la GTAA est de faciliter le passage à l'aéroport Pearson afin que les passagers puissent atteindre leur destination avec un minimum de perturbations. Tout en reconnaissant les difficultés rencontrées cet été, Mme Flint a annoncé que la GTAA se concentre sur deux domaines opérationnels clés, soit l'expérience des passagers et les outils numériques.

Expérience des passagers

La responsabilité du voyage des passagers est partagée. L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a collaboré avec les compagnies aériennes, le gouvernement et d'autres partenaires aux progrès technologiques, à l'embauche et à l'éducation des passagers. La GTAA a également travaillé en collaboration avec ses partenaires à des réductions volontaires du calendrier.

Par conséquent, des améliorations sont aujourd'hui constatées à l'aéroport Pearson de Toronto dans plusieurs mesures de rendement clés, et devraient se poursuivre ou s'accélérer à l'automne :

Contrôle de sécurité

Les données les plus récentes de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien indiquent que 82 % des passagers ont passé le contrôle de sécurité en moins de 15 minutes la semaine dernière; il s'agit d'une augmentation d'un point de pourcentage par rapport à la moyenne mobile des quatre semaines précédentes.

Ponctualité des compagnies aériennes

La semaine dernière, dans l'ensemble de l'aéroport, 44 % des vols étaient à l'heure, comparativement à une moyenne de 35 % pour les quatre semaines précédentes.

Arrivées internationales

Parfois, l'aéroport est obligé de retenir des passagers dans l'avion pour faire de la place dans la zone des douanes. Cela s'est produit 19 fois la semaine dernière, une amélioration par rapport à une moyenne mobile de 60 fois par semaine pour les quatre dernières semaines.

Livraison des bagages

La livraison des bagages est gérée par les compagnies aériennes, mais l'aéroport Pearson de Toronto en a fait une priorité constante pour l'amélioration collective. Pour les déplacements au Canada , le temps d'attente moyen pour que les bagages arrivent au carrousel est maintenant de 24 minutes, soit une amélioration de trois minutes par rapport à la moyenne des quatre dernières semaines. Le délai a également été amélioré de trois minutes pour les bagages de vols internationaux et de quatre minutes pour les bagages de vols transfrontaliers.

Outils numériques

Pour remettre le pouvoir entre les mains des passagers et les aider à être des instruments actifs pour une expérience plus harmonieuse, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto s'engage à fournir plus d'outils permettant d'avoir un aperçu de la situation, y compris des infographies interactives; un tableau de bord des heures de pointe contenant des renseignements sur l'achalandage de chaque terminal en fonction des données historiques des deux dernières semaines; et une ressource de vue d'ensemble des opérations qui sera mise à jour chaque semaine et indiquera bon nombre des points de données évoqués par M me Flint aujourd'hui.

Flint aujourd'hui. Mme Flint tiendra régulièrement des conférences de presse à l'aéroport, lors desquelles son équipe et elle feront le point sur les progrès opérationnels et répondront aux questions des médias.

Les progrès réalisés au cours des dernières semaines montrent que cet été a été une période de transition particulièrement difficile en raison de la durée de la fermeture du secteur canadien de l'aviation. La GTAA s'est engagée à apporter des changements systématiques à la façon dont les passagers transitent par l'aéroport et traversent les frontières en étudiant les pratiques exemplaires mondiales et en travaillant avec les partenaires de l'industrie et le gouvernement fédéral pour promouvoir d'autres changements afin que l'aéroport Pearson de Toronto demeure un chef de file mondial en ce qui a trait à relier les gens et les entreprises.

