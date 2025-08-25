La Chambre salue une avancée majeure pour Bridge-Bonaventure et rappelle la nécessité d'adopter une vision intégrée pour le développement du secteur

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce du premier projet d'habitation d'envergure pour le secteur Bridge-Bonaventure par l'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada et députée d'Outremont, la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

Ce projet, fruit d'un partenariat entre le secteur privé, les trois ordres de gouvernement et des développeurs immobiliers communautaires, constitue un jalon important vers la création d'un nouveau quartier mixte et inclusif à l'entrée du centre-ville.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une avancée importante dans le redéveloppement du secteur Bridge-Bonaventure, une zone à fort potentiel pour laquelle la Chambre et ses partenaires sont mobilisés depuis des années. Nous saluons les porteurs de ce projet, qui s'appuie sur un modèle innovant alliant densité intelligente et mixité. Il répond à un besoin prioritaire dans le Grand Montréal, soit de rehausser l'offre d'habitation privée et d'offrir des logements hors marché dans des milieux de vie bien conçus. L'implication des trois ordres de gouvernement dans ce projet d'envergure envoie un signal très positif. Nous les invitons à poursuivre leur engagement dans le secteur en adoptant un modèle innovant en matière de gouvernance et de financement des infrastructures, comme l'a proposé la Chambre dans un rapport exclusif », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La revitalisation du secteur Bridge-Bonaventure constitue une occasion de mettre à contribution le génie et la créativité de Montréal. Le défi est de le faire sans attendre, en misant sur une vision ingénieuse de financement des infrastructures, afin d'offrir la prévisibilité nécessaire à toutes les entreprises et organisations prêtes à investir dans le secteur. En parallèle, la construction de deux nouvelles stations du REM - l'une à Griffintown (station Bernard-Landry) et l'autre dans la zone Bridge-Bonaventure (station Bridge-Wellington) - sera déterminante et nécessitera l'approbation du gouvernement du Québec.

Pour consulter notre rapport Développement du secteur Bridge-Bonaventure : pour une vision inspirante, un modèle financier ingénieux et une gouvernance exemplaire, visitez le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

