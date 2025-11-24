La Chambre est fière d'accueillir la Sun Life comme partenaire pilier

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière d'annoncer que la Sun Life devient un de ses piliers. Elle rejoint les rangs de huit entreprises phares de notre économie qui ont à cœur la croissance de Montréal.

« La Sun Life joue un rôle important dans le tissu économique et social de notre métropole. Par son appui à la santé financière, physique et mentale des personnes depuis plus de 160 ans, elle contribue à bâtir des communautés plus résilientes. Nous sommes donc très heureux qu'elle se joigne au groupe sélect des piliers de la Chambre. Ce prestigieux statut reflète un soutien pérenne à la mission de la Chambre et, plus largement, à l'ensemble de la communauté d'affaires. Par cette contribution, la Sun Life réaffirme une conviction que nous partageons : une économie forte repose sur un engagement collectif et durable. Je remercie l'équipe de la Sun Life pour sa confiance et sa volonté de participer activement à la vitalité de notre métropole », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« C'est avec enthousiasme que la Sun Life s'associe à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en tant que partenaire pilier. La CCMM joue un rôle inestimable auprès de notre communauté d'affaires. Dans un environnement en constante évolution, elle se distingue par sa capacité à anticiper les défis émergents et à y répondre. En unissant nos forces à celles de la Chambre, nous souhaitons contribuer à la prospérité de la métropole tout en bâtissant un avenir prometteur pour les entreprises d'ici », a mentionné Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]