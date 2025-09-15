La Chambre salue l'investissement du gouvernement fédéral destiné au développement du quartier Namur-Hippodrome

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'investissement de 130 millions de dollars du gouvernement du Canada qui permettra de lancer le développement du quartier Namur-Hippodrome, annoncé ce matin par les gouvernements du Canada, du Québec et la Ville de Montréal, en présence des coprésidents du Groupe d'accélération pour le logement abordable (GALOPH) Janie Béïque et Pierre Boivin.

Pour la Chambre, cet investissement constitue un modèle innovant de collaboration, mobilisant non seulement les trois ordres de gouvernement, mais aussi le secteur privé et la société civile, pour transformer des terrains en friche en un quartier porteur de l'avenir de Montréal.

La première phase, prévue pour 2026, permettra de lancer la construction des infrastructures essentielles et de plus de 2 000 logements. La Chambre considère ce projet comme un modèle à suivre, démontrant comment des partenariats audacieux peuvent transformer les secteurs stratégiques de Montréal en milieux de vie exemplaires, tout en stimulant le développement économique et urbain. À terme, le secteur Namur-Hippodrome a le potentiel de devenir un quartier emblématique de Montréal. Si on s'y prend bien, on y construira en tout près de 20 000 nouveaux logements, dont 50 % hors marché.

« Le projet de Namur-Hippodrome représente une occasion exceptionnelle de transformer l'un des plus grands terrains vacants de la métropole en un quartier innovant. L'investissement dans des infrastructures modernes et durables constitue un premier pas important pour le développement du secteur. La Chambre a appuyé le modèle adopté pour accélérer le développement du secteur, auquel ont contribué les trois ordres de gouvernement, le secteur privé et les acteurs sociaux. Je salue le leadership de Janie Béïque et de Pierre Boivin, qui ont dirigé les travaux du GALOPH et mobilisé l'ensemble des parties prenantes pour que la vision ambitieuse pour le secteur se réalise. Cette mobilisation démontre que les grands projets métropolitains peuvent être réalisés en rassemblant les leaders économiques, politiques et sociaux autour d'une ambition commune et d'une collaboration exemplaire », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Montréal compte sur son territoire plusieurs secteurs stratégiques à fort potentiel de développement immobilier tels que Namur-Hippodrome et Bridge-Bonaventure. L'enjeu est de pouvoir se doter d'une vision et, surtout, d'infrastructures publiques pour amorcer la construction. Pour y arriver, il faut être créatifs et agiles. Les annonces récentes sont très encourageantes et nous espérons que les travaux seront menés sans délai pour que ces quartiers innovants deviennent des milieux de vie exemplaires.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

