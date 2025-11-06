MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à se joindre aux décideurs, acteurs clés du transport et de la communauté d'affaires pour en apprendre davantage sur les projets majeurs qui façonnent l'avenir du transport à Montréal.

Ensemble, ils débattront de la fluidité des réseaux, de la résilience des infrastructures, de la connexion stratégique de la métropole aux marchés mondiaux et des moyens de consolider Montréal comme plaque tournante économique.

Le programme complet ici.

Date : Lundi 10 novembre 2025



Lieu : HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais 1075, côte du Beaver Hall Montréal, QC H2Z 1S5



Heure : De 13 h à 18 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588. Toute demande ou opportunité d'entrevue avec les participants devra être confirmée au préalable.

