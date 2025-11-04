Budget fédéral 2025-2026 : un premier exercice ambitieux pour assurer la compétitivité et l'autonomie de l'économie canadienne

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) accueille favorablement le premier budget fédéral du gouvernement du premier ministre, le très honorable Mark Carney, déposé par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national du Canada.

« Le budget dévoilé aujourd'hui envoie un signal clair : le développement de nos infrastructures est la pièce maîtresse de la prochaine économie canadienne. À cet égard, nous saluons les investissements de 115 milliards de dollars sur cinq ans dans les infrastructures, dont plusieurs de ces sommes ont déjà été annoncées. Ces investissements sont une occasion de bâtir des infrastructures modernes qui intègrent des solutions innovantes et locales. Par ailleurs, nous accueillons favorablement l'investissement de 55 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer des projets d'infrastructure et des travaux de rénovation dans les aéroports. Il est essentiel de soutenir l'expansion et la mise à niveau des infrastructures d'Aéroports de Montréal, en tant que porte d'entrée économique du Québec. Le Grand Montréal possède des atouts stratégiques uniques qui doivent être pleinement valorisés dans la construction d'une économie plus compétitive et plus résiliente », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la CCMM.

« Alors que l'économie est appelée à se transformer, nous devons parallèlement moderniser nos manières de faire afin de réussir à déployer de grands projets d'infrastructures, de manière efficace et concertée », a ajouté Isabelle Dessureault.

Le Bureau des grands projets est un exemple prometteur : celui-ci est appelé à veiller à accélérer les travaux du projet Alto afin d'en réduire de moitié les délais de réalisation, soit de huit à quatre ans. Cette approche doit être répliquée.

Les investissements en défense doivent s'accompagner d'une exigence claire : que les retombées économiques profitent pleinement aux entreprises canadiennes et aux contribuables tout en s'appuyant sur la force et l'expertise démontrée de l'écosystème montréalais. Ces investissements sont porteurs d'innovation et de retombées dans le secteur commercial. La stratégie industrielle en défense, qui sera dévoilée dans le prochain mois, doit aller dans ce sens.

Le principe d'Achetez canadien doit par ailleurs devenir un réflexe dans chaque projet d'envergure et être reflété tout au long des chaînes de valeur. Alors que l'économie du Canada est constituée en grande majorité de PME, celles-ci doivent pouvoir pleinement contribuer à sa croissance. Nous saluons ainsi la mise sur pied du Programme d'approvisionnement auprès des PME afin d'aider ces dernières à se qualifier favorablement auprès des appels d'offres du gouvernement fédéral. La Chambre appelle à une mise en œuvre rapide et coordonnée avec les différents ordres de gouvernement et les entreprises canadiennes.

« Nous saluons la décision du gouvernement fédéral de reconduire la majorité des mesures fiscales favorisant l'investissement et la productivité, notamment à travers la création d'une superdéduction à la productivité qui bonifie plusieurs incitatifs existants. Ces mesures vont dans la bonne direction pour renforcer la compétitivité de nos entreprises. Elles leur permettront de récupérer plus rapidement le coût de leurs investissements, rendant ainsi plus attrayant l'achat de machines, d'équipements, de technologies et d'autres actifs favorisant la productivité », a ajouté Isabelle Dessureault.

Enfin, la Chambre prend acte du niveau du déficit. Nous saluons l'engagement du gouvernement à réduire de 60 milliards ses dépenses de fonctionnement d'ici 2029-2030. Une saine gestion du fardeau de la dette est une mesure attendue par le milieu des affaires.

« Les grands projets qui façonneront le Canada appellent à une vision commune et à une collaboration renouvelée entre l'État, les entreprises et la société. La Chambre tend la main au gouvernement fédéral pour bâtir un modèle plus agile, misant sur l'innovation, les talents et l'intelligence artificielle afin de moderniser et de diversifier notre économie », a conclu Isabelle Dessureault.

La Chambre et la Fédération des chambres de commerce du Québec recevront le ministre Champagne demain.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

