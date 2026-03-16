La Chambre lance sa Série politique provinciale - À la Une Pharmascience dans le cadre des élections provinciales 2026

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance sa Série politique provinciale ‒ À la Une Pharmascience, une initiative mise sur pied dans le cadre des élections provinciales 2026 qui vise à créer un espace privilégié d'échanges entre le milieu des affaires et les décideurs politiques à l'approche de cet important rendez-vous démocratique.

Cette série d'événements réunira les cheffes et chefs des principaux partis politiques, des experts économiques et des leaders du milieu des affaires afin de discuter des priorités économiques du Québec et de la métropole.

« À l'approche des élections provinciales de 2026, la Chambre souhaite offrir une tribune favorisant un dialogue constructif entre les décideurs politiques et la communauté d'affaires. Avec cette série, nous voulons contribuer à alimenter la réflexion et cocréer des solutions pour répondre aux grands enjeux économiques qui façonneront l'avenir du Québec et de la métropole, tout en portant la voix de notre communauté », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Ces rencontres offriront une occasion unique de réfléchir aux enjeux déterminants pour la vitalité économique de la province et de contribuer à l'élaboration de solutions porteuses pour le Québec, dans un esprit non partisan et rassembleur.

Les détails des premiers événements de la série seront dévoilés prochainement.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]