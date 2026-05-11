Invitation aux médias ‒ Le Grand Prix du Canada et la Formule 1 : moteur de croissance et vitrine mondiale

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Jean-Philippe Paradis, président du Formula 1 Grand Prix du Canada, et de Sandrine Garneau, cheffe de l'exploitation de Bell GPCanada.

De l'impact économique et culturel du Grand Prix sur le Canada, Montréal et notre communauté d'affaires à sa transformation en l'une des courses incontournables du calendrier mondial, ils exposeront la vision, les défis et les occasions qui façonnent l'avenir de cet événement emblématique.

Il s'agit d'une occasion de plonger au cœur des coulisses de la Formule 1 et de découvrir comment ce sport-spectacle est devenu l'une des industries les plus dynamiques au monde.

Des entrevues pourront être organisées, sous réserve de la disponibilité sur place.

Date : Mercredi 13 mai 2026 Lieu : Palais des congrès de Montréal Heure : De 11 h 30 à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou au 514 688-2789.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 688-2789, [email protected]