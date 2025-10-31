La Chambre inaugure avec CGI sa nouvelle série « Les grandes rencontres », qui dévoile les coulisses du succès des leaders d'ici

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a donné le coup d'envoi hier à sa nouvelle série signature, Les grandes rencontres, présentée par la Sun Life. Ces rendez-vous exclusifs visent à mettre en lumière les parcours de leaders d'exception d'ici dont l'influence rayonne au-delà de nos frontières.

Pour cette première édition, la Chambre a eu le privilège d'accueillir CGI, une entreprise d'ici, dont l'empreinte est devenue planétaire. Dans une conversation animée par Isabelle Dessureault, Julie Godin, présidente exécutive du conseil d'administration, et Serge Godin, fondateur et coprésident du conseil d'administration, sont revenus sur les premiers pas de CGI à Québec en 1976, les défis de leur ascension et les ingrédients de leur croissance impressionnante.

Les personnes présentes ont pu découvrir les secrets derrière la croissance de CGI, les obstacles rencontrés et les valeurs qui ont façonné son identité. L'échange a permis de mieux comprendre l'importance de la vision, de la résilience et de l'innovation dans la construction d'une entreprise aussi durable et influente.

« Avec Les grandes rencontres, nous voulons ouvrir les coulisses du succès des fleurons d'ici et inspirer la prochaine génération de leaders. Notre ambition est de proposer une série signature ancrée dans le leadership d'ici, tournée vers l'avenir du Québec et du Canada et capable de susciter fierté, inspiration et engagement au sein du milieu des affaires. Les parcours comme celui de CGI démontrent à quel point le talent, la vision et la persévérance peuvent propulser des entreprises locales sur la scène mondiale. Ces rencontres sont aussi l'occasion pour notre communauté de se rassembler, d'échanger et de renforcer ses liens dans un contexte qui nous oblige à innover pour croître », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette rencontre a été l'occasion de revenir sur les étapes marquantes de notre parcours et de partager les apprentissages qui ont façonné la croissance de CGI. Nous saluons l'initiative de la Chambre avec Les grandes rencontres, qui contribuent à valoriser le savoir-faire d'ici. C'était un privilège de pouvoir échanger avec la communauté d'affaires montréalaise et de réfléchir ensemble à ce qui peut inspirer la relève », ont souligné Julie Godin, présidente exécutive du conseil d'administration, et Serge Godin, fondateur et coprésident du conseil d'administration de CGI.

Cette première rencontre avec CGI marque le début d'une série qui donnera la parole à des dirigeantes et dirigeants inspirants, afin de partager leurs apprentissages, défis et visions pour l'avenir. La Chambre entend ainsi offrir à la communauté d'affaires un accès en primeur à des histoires porteuses de vision pour l'avenir.

À propos de la série Les grandes rencontres

La série Les grandes rencontres est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par la Sun Life. Elle offre un accès unique aux coulisses du succès des leaders d'ici dont les entreprises se distinguent par leur innovation, leur vision et leur rayonnement à l'international.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

LinkedIn : Chambre de commerce du Montréal métropolitain

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]