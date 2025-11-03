La Chambre félicite Soraya Martinez Ferrada pour son élection à la mairie de Montréal et réitère sa volonté de collaborer pour assurer la prospérité de la métropole

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite Soraya Ferrada Martinez pour son élection à la mairie de Montréal, ainsi que l'ensemble des élues et élus au conseil municipal. Elle souligne également la contribution de toutes les personnes candidates et des formations politiques à cet important exercice démocratique.

« Montréal entame un nouveau chapitre. Les choix que fera la prochaine administration municipale seront déterminants pour la capacité de la métropole à demeurer forte et prospère dans un contexte marqué par l'incertitude. La Chambre réaffirme sa volonté de travailler étroitement avec la mairesse et son équipe afin de soutenir l'essor de Montréal et de ses entreprises. Les consultations que nous avons menées en marge de l'élection ont permis de dégager des consensus clairs sur les gestes à poser, notamment : accroître la collaboration entre la Ville de Montréal et les gouvernements fédéral et provincial pour faire avancer les projets majeurs (93 %) et renforcer le rayonnement international de Montréal (93 %) », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Trois priorités ressortent des consultations menées par la Chambre auprès de ses membres, du milieu des affaires et d'experts au cours du printemps 2025 :

Renforcer le climat d'affaires en simplifiant la réglementation et en accélérant la réalisation de projets structurants;

Améliorer la gestion des chantiers et la coordination des travaux pour réduire la congestion et soutenir la vitalité du centre-ville;

S'attaquer à la crise du logement et à l'itinérance par des solutions concertées entre les secteurs public, privé et communautaire.

« Madame Martinez Ferrada a exprimé sa volonté durant la campagne de renforcer la collaboration avec le milieu des affaires en créant un forum de coordination réunissant les chambres de commerce et le milieu des affaires. Elle s'est engagée à soutenir les entreprises dans leur expansion internationale en les connectant aux réseaux mondiaux par l'entremise des ORPEX. La mairesse a également confirmé sa volonté de relancer Montréal, métropole culturelle, une initiative soutenue par la Chambre ainsi que les leaders économiques et culturels. Nous accueillons favorablement ces engagements et nous souhaitons collaborer activement à leur concrétisation au cours des cent premiers jours de mandat », a ajouté Mme Dessureault.

« Alors que Montréal se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle administration municipale, je suis présentement en mission commerciale à Barcelone, dans le cadre du Smart City Expo World Congress, aux côtés d'entreprises innovantes du Grand Montréal. Nous aurons l'occasion de rencontrer et d'entendre des leaders mondiaux en urbanisme, en habitation, en transport, en mobilité et en hautes technologies appliquées à la gouvernance des villes. Cette mission nous permettra de nous inspirer de pratiques exemplaires pour contribuer à la modernisation de Montréal, une priorité affirmée de la nouvelle administration », a conclu Mme Dessureault.

Vous trouverez la feuille de route économique de la Chambre présentée dans le cadre des élections municipales ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

LinkedIn : Chambre de commerce du Montréal métropolitain

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]