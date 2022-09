La Chambre de la sécurité financière renouvelle son partenariat avec ÉducÉpargne

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Fier partenaire d'ÉducÉpargne depuis 2020, la Chambre de la sécurité financière (CSF) est heureuse d'annoncer le renouvellement de son engagement auprès d'ÉducÉpargne à titre de Membre Bâtisseur.

Légende photo : La Chambre de la sécurité financière et ÉducÉpargne renouvellent leur partenariat dans le but de sensibiliser les Québécois(es) à l’importance de l’épargne afin d’assurer leur santé financière à moyen et long terme. À gauche, Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF, à droite, Nathalie Bachand, présidente du conseil d’ÉducÉpargne. (Groupe CNW/Chambre de la sécurité financière)

« ÉducÉpargne joue un rôle essentiel pour la société québécoise et nous sommes fiers de pouvoir les appuyer et de contribuer à leur mission de sensibiliser et d'outiller les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d'épargne », a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF, et administratrice d'ÉducÉpargne. « La collaboration avec différents acteurs du milieu financier permet de pousser plus loin l'importante mission de protection du public de la Chambre, et se veut une continuité naturelle à nos activités d'encadrement de la pratique professionnelle de nos membres.»

« ÉducÉpargne, c'est la force d'un regroupement d'acteurs engagés envers la santé financière des Québécois et Québécoises. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un partenariat fort et durable avec la CSF qui, tout comme nous, a à cœur la protection et l'éducation du public. » a rajouté Nathalie Bachand, présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

Au cours des prochaines années, la CSF et ÉducÉpargne collaboreront sur plusieurs initiatives visant à sensibiliser la population québécoise à l'importance d'épargner, pour la retraite ou tout autre projet de vie, et à outiller les Québécois et Québécoises en vue du maintien de leur santé financière. Ceci, bien sûr, en faisant affaire avec un professionnel certifié et reconnu.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants de courtier en épargne collective et les représentants de courtier en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà d'une vingtaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et de l'enseignement. La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer et maintenir de bonnes habitudes d'épargne, les outiller pour en accroître la portée et les conseiller pour maximiser son utilisation, notamment à la retraite.

SOURCE Chambre de la sécurité financière

