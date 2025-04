La Chambre de la sécurité financière renforce la prévention avec une formation gratuite sur le remplacement de contrat d'assurance

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Dans un souci constant d'agir en prévention et de fournir à ses membres les outils leur permettant d'exercer leur pratique selon les plus hauts standards déontologiques, la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre » ou « la CSF ») a coordonné la mise à jour d'une formation clé sur le préavis de remplacement, désormais offerte gratuitement à l'ensemble de ses membres.

La formation 100 % CSF « Le préavis de remplacement démystifié », bonifiée et actualisée, donne droit à 4 UFC en conformité et peut dès maintenant être ajoutée au dossier de formation continue des membres de la Chambre.

« Le non-respect de la procédure de remplacement de contrat d'assurance est l'infraction la plus souvent alléguée dans les demandes d'enquête des cinq dernières années. Avec cette initiative, la Chambre démontre une fois de plus son agilité et sa capacité à agir de façon proactive pour outiller ses membres et renforcer la protection du public », souligne Daniel Richard, vice-président, relations avec les communautés de la CSF.

L'initiative découle des constats de la part des équipes de la Chambre, qui reçoivent régulièrement des questions de membres en assurance de personnes sur l'application et les exigences du préavis de remplacement. Consulté à ce sujet, le bureau du syndic de la Chambre a également signalé que ce sujet revient fréquemment dans les demandes d'enquête, car ce document fait régulièrement l'objet d'omissions et d'erreurs.

Parallèlement à la mise à jour de la formation, la Chambre a revu l'outil de référence « Un préavis de remplacement est-il nécessaire? », en plus de le rendre disponible en tout temps dans la boîte à outils d'InfoDéonto. Ce document présente des exemples concrets qui illustrent clairement les situations où le préavis est requis ou non, et comment le remplir.

Cette démarche concertée, mobilisant différentes expertises internes, témoigne de l'engagement de la Chambre à répondre aux besoins en évolution de ses membres au bénéfice du public qu'elle protège.

À propos de la CSF

