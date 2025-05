La Chambre de la sécurité financière rassemble de nombreux professionnels engagés pour sa journée de formation annuelle

Cet événement unique proposait en effet quatre classes de maître avec des professeurs réputés provenant de grandes institutions de recherche et d'enseignement québécoises. Ces classes ont été taillées sur mesure pour les membres de la Chambre en fonction des enjeux sociaux qui pourraient avoir un impact sur leur rôle-conseil.

Les Québécoises et les québécois sont de plus en plus nombreux à être confrontées à des enjeux familiaux et successoraux particuliers auxquels les professionnels doivent trouver réponse. Dans ce contexte, Hélène Belleau, sociologue, professeure, chercheuse à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et titulaire de la Chaire argent, inégalités et société CSF-INRS, a animé une classe de maître dynamique, où elle a non seulement présenté les résultats de ses recherches, mais aussi invité les participants à réfléchir à la complexité des situations rencontrées. Rappelons que la présentation était issue d'une étude effectuée par la Chambre, en collaboration avec la chaire de recherche, auprès de la population québécoise.

Les marchés financiers sont en profonde transformation et les conseillères et conseillers doivent développer les bons réflexes pour adapter leur pratique. Benjamin Croitoru, professeur et chercheur en économie financière à l'Université McGill, a approfondi ces notions en proposant des actions concrètes aux professionnels. Ensemble, ils ont réfléchi à des solutions pour anticiper l'évolution de leur rôle de conseiller, tout en mettant en lumière la valeur ajoutée des interactions humaines en matière de conseil financier.

Les professionnels sont de plus en plus souvent appelés à conseiller des clientèles de plus en plus fragmentées. Suzie Mondésir, stratège en leadership inclusif à l'UQAM et figure de proue en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI), a traité du sujet de la gestion inclusive de la clientèle pour en démontrer les avantages et la valeur distinctive pour les professionnels, mais aussi pour une variété de consommateurs de produits et services financiers. Grâce à un échange riche et interactif, les membres de la CSF ont pu poser leurs questions, partager leurs expériences et repartir avec des pistes d'action pour adapter leurs façons de faire en regard des besoins spécifiques de leurs différents clients.

Enfin, il importe pour les professionnels d'être en mesure de cerner les tendances socio-économiques et ainsi développer des stratégies adaptées aux attentes actuelles et futures des Québécoises et Québécois. Le professeur, chercheur et spécialiste reconnu du marketing et du commerce Jacques Nantel, et Isabelle Thibeault, anthropologue de la consommation, ont chacun à leur façon exprimé leur vision d'avenir, au grand bonheur des apprenants. Grâce à cette formation de pointe, les conseillères et conseillers ont été outillés pour optimiser leur service à la clientèle en étudiant des profils de clients, leurs préoccupations, et notamment leur rapport à l'argent.

Me Marie Elaine Farley, présidente et cheffe de la direction de la Chambre s'est dit ravie de la participation des membres à l'événement. « Nous sommes fiers d'avoir pu rassembler des professeurs de renom pour offrir un événement de haut calibre, qui soutient le développement de connaissances et leur application pratique par les conseillers, pour le bénéfice de leurs clients. La formation continue sera toujours un pilier essentiel de la protection des consommateurs de produits et services financiers. C'est pourquoi la CSF se fait un point d'honneur de démocratiser l'accès à des formations de qualité qui répondent aux réalités actuelles, et de développer un nombre croissant de formations accessibles à tous ses membres. »

« La formation permet non seulement aux conseillers encadrés par la Chambre de rehausser leurs compétences multidisciplinaires, mais aussi d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins en évolution des consommateurs et l'offre de services des professionnels », d'ajouter Daniel Richard, vice-président, relations avec les communautés, à la CSF.

Formation continue et compétences multidisciplinaires

La CSF a toujours été à l'avant-garde de la formation, étant l'une des premières organisations professionnelles au pays à imposer à ses membres de la formation continue obligatoire, et l'un des premiers organismes canadiens à exiger que ceux-ci obtiennent des unités de formation continue (UFC) en matière de conformité.

En accord avec son plan stratégique 2024-2026, la Chambre vise à démocratiser l'accès à des formations de qualité adaptées aux réalités du terrain, pour tous ses membres, dans toutes les régions du Québec, avec un accent particulier sur les compétences multidisciplinaires essentielles pour demeurer en phase au sein d'une industrie en constante évolution. La Chambre a consulté ses membres et tenu des ateliers de travail avec des responsables de la conformité, des responsables du développement professionnel et des responsables de la distribution, afin de bien identifier les compétences essentielles que les professionnels devront maîtriser pour continuer à répondre aux besoins de leurs clients et à s'acquitter de leurs importantes responsabilités.

Ces compétences multidisciplinaires identifiées peuvent être consultée sur le site de la Chambre.

