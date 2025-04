La Chambre de la sécurité financière propose un dossier sur les régimes de retraite collectifs

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (la « Chambre » ou la « CSF ») consacre son édition du printemps du magazine CSF Mag+ aux régimes de retraite collectifs. Ces instruments d'épargne, incontournables pour la préparation à la retraite de bien des Québécoises et des Québécois, sont en pleine évolution pour mieux répondre aux nouvelles réalités économiques, démographiques et sociales.

Les lecteurs y découvriront également :

Un rappel des bénéfices de l'assurance maladies graves - qui est nettement sous-utilisée au Québec;

Un constat sur l'utilisation éventuelle des tests génétiques en assurance de personnes;

Une étude sur le rôle central que joueront les femmes dans le plus important transfert de patrimoine de l'histoire, une réalité à laquelle les professionnels gagnent à se préparer; et enfin

Une réflexion plus actuelle à savoir s'il vaut mieux investir ou accélérer le remboursement des prêts étudiants.

Grand dossier : régimes de retraite collectifs

Alors que les attentes des participants se précisent quant à l'âge de la retraite, les fournisseurs de régimes collectifs doivent dorénavant répondre à des besoins qui dépassent souvent la planification de la retraite, pour intégrer par exemple d'autres avantages sociaux comme l'accès à des formations sur l'épargne ou sur le budget et même l'intégration d'un CELIAPP. Et ils ont besoin d'y arriver en tenant compte de nouvelles lignes directrices des autorités réglementaires. De leur côté, les conseillers en services financiers doivent comprendre les besoins variés des promoteurs et des participants, qui s'intéressent notamment de plus en plus aux facteurs ESG, tout en transmettant selon les principes du professionnalisme une information claire et compréhensible à leurs clients.

Du côté des employés du secteur public, l'entrée en vigueur complète du projet de loi 77 vient modifier certains régimes de retraite, tout comme le nouveau régime d'union parentale qui, par exemple, aura une incidence sur les finances des conjoints de fait même en l'absence de testament. Les professionnels doivent donc se tenir informés et faire preuve de proactivité. Enfin, le magazine propose un survol accessible du Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et de ses particularités, pour mieux outiller les membres de la Chambre qui conseillent les employés du secteur public.

« Des changements comme le report de l'âge de la retraite, la demande pour les investissements responsables ou durables, ou encore les directives sur la gestion des risques ont des impacts sur les régimes collectifs auxquels cotisent les Québécoises et Québécois. En s'appuyant sur leurs connaissances et les enjeux soulevés dans ce dossier, nos quelque 34 000 membres - dont plusieurs cumulent plus d'un titre professionnel - sont en mesure de bien expliquer à leurs clients comment cela façonnera leur avenir financier et leur retraite », explique Daniel Richard, vice-président, relations avec les communautés à la CSF.

Professionnalisme et accompagnement

Toujours dans ce numéro, les lecteurs pourront s'informer sur l'éventail de précieux outils et services que la Chambre offre à tous les professionnels.

