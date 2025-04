La Chambre de la sécurité financière présente son rapport d'activité 2024

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (« la Chambre » ou la CSF) est fière d'annoncer la publication de son rapport d'activité 2024 soulignant les 25 ans de l'organisation. Au courant de l'année, la Chambre a poursuivi sa stratégie de développement professionnel visant à démocratiser l'accès à des formations de qualité pour les conseillères et les conseillers qu'elle encadre, notamment par l'élargissement de son offre de formation. La Chambre a également travaillé avec des acteurs clés de l'industrie pour apporter des améliorations à ses systèmes et ses façons de faire.

« Avec le déploiement de notre nouvelle stratégie de développement professionnel et en travaillant avec les acteurs de l'industrie, nos efforts ont porté leurs fruits. À titre d'exemple, le nombre d'inscriptions aux formations de la Chambre a fait un bond spectaculaire, passant à 44 769 inscriptions en 2024, comparativement à 1 834 en 2022 », a souligné la présidente et cheffe de la direction, Me Marie Elaine Farley, Ad. E., IAS.A. « Pour la Chambre, la compétence et la probité sont des qualités fondamentales de nos professionnels et force est de constater que nous avons pu faire une différence pour bon nombre d'entre eux ».

L'exercice de planification stratégique a d'ailleurs permis de recueillir les points de vue et les préoccupations de l'ensemble des parties prenantes et de l'écosystème quant aux services et à la mission de la Chambre de protéger les consommateurs et ce, malgré les défis que présente un environnement en rapide évolution. Le nouveau plan stratégique 2024-2026, intitulé Construire l'avenir, ensemble, déjà bien amorcé, réaffirme la volonté de l'organisation d'ajouter de la valeur et l'importance de collaborer avec l'industrie.

L'accent sur le développement professionnel

La Chambre a mis en ligne au bénéfice de ses membres dix-neuf nouvelles formations « 100 % CSF », dont une quinzaine sont offertes gratuitement. Lors de son événement annuel de formation, le ProLab CSF, des classes de maître ont été offertes en partenariat avec des professeurs réputés provenant de HEC Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et l'Institut national de recherche scientifique (INRS). Ce sont 94 % des membres qui ont assisté aux conférences portant sur les compétences multidisciplinaires qui ont dit avoir trouvé le thème tout à fait pertinent et 98 % se sont dit satisfaits de leur expérience.

Un nouvel espace numérique dédié à la reconnaissance des formations

La Chambre, en collaboration avec l'industrie, a innové avec le développement de l'Espace partenaire de formation, qui offre aux responsables du développement professionnel et de la conformité un outil permettant d'effectuer des demandes de reconnaissance des formations à la fois auprès de la Chambre et de l'Institut de planification financière. En veillant à ce que les 34 000 professionnels membres soient adéquatement formés, la Chambre s'affaire à simplifier ses processus et poursuit sa mission première de protéger les consommateurs de produits et services financiers.

Des partenariats porteurs

En 2024, La Chambre a renouvelé des ententes de coopération avec ÉducÉpargne, Option consommateurs et Protégez-Vous ainsi qu'avec l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke, au bénéfice de sa mission. L'étroite collaboration entre la CSF, ÉducÉpargne et l'INRS a permis d'orchestrer une campagne grand public, aux résultats remarqués, sur les disparités entre hommes et femmes en matière d'épargne-retraite. Des partenariats ont aussi été concrétisés avec l'Association de planification fiscale et financière (APFF), le Cercle finance du Québec et les Éditions du Journal de l'assurance et permis de mettre à la disposition des membres de la Chambre des formations et des webinaires de qualité.

Sensibiliser le public

La Chambre a de plus fait paraître des contenus de marque dans les grands quotidiens québécois pour souligner ses 25 ans d'existence, mettre en relief les obligations professionnelles des membres et expliquer l'évolution du secteur financier.

À la lecture du rapport d'activité 2024, force est de constater que la Chambre de la sécurité financière n'a pas ménagé ses efforts pour mener à bien sa mission de protection du public.

Le rapport d'activité 2024 peut être téléchargé sur le site de la Chambre.

À propos de la CSF

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements : Geneviève Fontaine, [email protected], 514 434-2347