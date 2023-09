LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE LANCE LE BALADO « UN BON CONSEIL »

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) annonce le lancement d'une nouvelle série balado qui traite des sujets de l'heure du domaine des services financiers. Animé de main de maître par Élyse Marquis, le balado Un bon conseil propose des… bons conseils pour les quelque 33 000 professionnels membres de la CSF, et sera une source d'information fiable et impartiale pour les consommateurs de produits et services financiers en soif d'en apprendre davantage sur des sujets touchant la gestion de leurs finances.

Les quatre premiers épisodes sont disponibles en ligne sur le site de la CSF et la plupart des plateformes de baladodiffusion telles que Spotify, Google et Apple Podcasts, etc. Le balado Un bon conseil aborde des sujets variés, dont la réglementation au sein de l'industrie, les critères ESG et la rentabilité des investissements responsables, la gestion des revenus à la retraite (le décaissement) et plus encore. Pour bien démystifier chaque sujet, Élyse Marquis s'entretient avec une panoplie d'experts. Sa curiosité et sa sincérité font de chaque épisode une discussion enrichissante, tout en douceur, et donnent envie d'en savoir toujours plus.

« Les besoins et les attentes des consommateurs, ainsi que le secteur des services financiers évoluent à la vitesse grand V, il est donc primordial pour la Chambre de soutenir le développement des compétences de ses membres pour assurer la protection du public. Le balado Un bon conseil est une nouvelle façon pour nous d'informer nos membres et de contribuer à leur développement professionnel et, comme les sujets abordés s'avèrent tout aussi bénéfiques pour le grand public, nous sommes fiers de le rendre aussi disponible sur toutes les plateformes, » de déclarer Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

Rendez-vous sur chambresf.com/balado pour écouter Un bon conseil dès maintenant.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 33 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez contacter : Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347