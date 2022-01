La Chambre de la sécurité financière et Option consommateurs renouvellent leur partenariat pour le bénéfice des consommateurs

MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) et Option consommateurs sont fiers d'annoncer le renouvellement de l'entente de partenariat entre les deux organisations. Cette collaboration renouvelée renforce une fois de plus les liens entre les deux organismes qui ont à cœur la protection du public.

Le soutien de la Chambre de la sécurité financière contribue à la poursuite de la mission d'Option consommateurs qui consiste à aider les consommateurs et à défendre leurs droits, depuis près de 40 ans.

« Nous sommes heureux de renouveler ce partenariat avec la Chambre de la sécurité financière pour les deux prochaines années, » souligne Christian Corbeil, directeur général d'Option consommateurs. « Nos champs d'expertise, bien que différents, sont complémentaires et visent tous deux à protéger les citoyens et défendre leurs droits, ce qui fait de nous des alliés naturels et que cette collaboration continuera d'être bénéfique pour les consommateurs. »

« Je suis ravie de poursuivre cette collaboration qui, en plus de protéger le public, vise à promouvoir l'importance d'obtenir des conseils avisés », a souligné la présidente et chef de la direction de la CSF, Me Marie Elaine Farley. « Même s'ils sont beaucoup plus informés, les consommateurs gagnent à être conseillés et être accompagnés par des professionnels certifiés qui ont d'importantes obligations déontologiques ; être bien avisé est aussi un moyen de se protéger. Aussi, grâce à sa mission de protection du public et son cadre multidisciplinaire, la CSF joue un rôle prépondérant dans la protection des épargnants québécois. »

À propos de la CSF

La Chambre de la sécurité financière a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

À propos d'Option consommateurs

Option consommateurs est une association sans but lucratif ayant pour mission de défendre les droits et les intérêts des consommateurs. Elle s'intéresse de près aux questions liées aux finances personnelles, aux pratiques commerciales, aux services financiers, à la protection de la vie privée, à l'énergie, à l'endettement et à l'accès à la justice.

Renseignements: Chambre de la sécurité financière, Daniel Richard, 514-346-8799, [email protected]; Option consommateurs, Marie-Ève Dumont, conseillère principale en communications, 514-777-6133, [email protected]