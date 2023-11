LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE ET L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CRÉENT LA CHAIRE ARGENT, INÉGALITÉS ET SOCIÉTÉ

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (la « Chambre » ou la « CSF ») est fière de s'associer avec l'Institut national de la recherche scientifique (« INRS ») pour créer la Chaire argent, inégalités et société. Les travaux de cette nouvelle chaire de recherche et de formation porteront sur les aspects sociaux de la gestion des finances afin, entre autres, de cerner les inégalités qui en découlent et d'identifier des solutions pour contribuer à les réduire.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec l'INRS et la professeure Hélène Belleau, qui sera titulaire de la Chaire. Il s'agit d'un investissement à long terme pour la Chambre qui nous permettra d'offrir à nos conseillers les outils et les formations nécessaires pour les soutenir dans leurs relations avec leurs clients. Ces ressources les aideront à accompagner ces derniers à travers les multiples aspects de leur sécurité financière et de leur épargne. Ainsi, la Chambre assurera encore davantage la protection du public en contribuant à une plus grande équité financière et en agissant sur les divers aspects sociaux qui peuvent l'entraver », a déclaré Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

« La création de cette chaire est une excellente nouvelle pour la société et nos concitoyens. Notre partenariat bénéficiera certes à la communauté de recherche universitaire en formant de futurs chercheurs, des étudiants de 2e et 3e cycle, mais permettra aussi à nos deux organisations de contribuer à sensibiliser la population aux inégalités sociales et, nous l'espérons, à les réduire par des gestes concrets. Grâce aux formations et outils développés par la Chaire, les résultats des travaux de recherche serviront directement aux professionnels encadrés par la Chambre qui conseillent le public québécois, notamment pour leur retraite et leur planification financière », a pour sa part indiqué Hélène Belleau, professeure à l'INRS depuis 2004 et titulaire de la Chaire argent, inégalités et société.

Trois pistes de recherches ont à ce jour été identifiées :

Enjeux et défis financiers particuliers aux Québécois confrontés à des situations familiales complexes ;

Dynamiques économiques des personnes immigrantes : l'équité, la diversité et l'inclusion dans la gestion des finances personnelles ;

Perceptions et pratiques financières selon la région du Québec et le genre.

Les sujets étudiés seront sélectionnés par un comité d'orientation stratégique en fonction de leur potentiel à fournir des données significatives pour la société québécoise. Cela permettra d'élaborer des outils de formation et de référence destinés aux professionnels en services financiers, contribuant ainsi à leur développement et, en fin de compte, à la protection du public.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études.

À propos de l'Institut national de la recherche scientifique

L'Institut national de la recherche scientifique est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

