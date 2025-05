La Chambre de la sécurité financière déploie deux outils innovants pour appuyer ses membres dans leur pratique

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (« la Chambre » ou la CSF) innove avec l'ajout de deux nouvelles fonctionnalités dans sa plateforme sécurisée en ligne pour ses membres : une foire aux questions (FAQ) interactive, accessible en tout temps, et un service de clavardage en direct avec un agent. Ces nouvelles fonctionnalités bonifient l'offre de services de la Chambre en facilitant l'accès aux informations les plus fréquemment recherchées et en mettant à la disposition des membres un outil leur permettant d'obtenir rapidement des réponses à leurs questions grâce à un nouveau mode de communication.

La mise en place de ces services s'inscrit dans une démarche plus large d'innovation continue à la CSF, qui mise notamment sur des solutions technologiques robustes et évolutives pour servir ses membres avec rigueur et fiabilité :

L'implantation du clavardage représente une avancée notable pour optimiser l'interaction avec les utilisateurs, ce nouvel outil permettant de s'adapter aux préférences numériques actuelles ;

La FAQ interactive, pour sa part, permettra aux membres d'obtenir des réponses à leurs questions, même en dehors des heures d'ouverture de la Chambre.

Ces développements arrivent à point nommé, alors que la fin du cycle de formation continue approche rapidement, un moment où les membres sont particulièrement nombreux à solliciter les services de la CSF.

« Nos membres souhaitent des réponses claires, instantanées et à toute heure de la journée. Avec ces nouveaux outils, nous leur offrons un accompagnement dynamique qui répond à leurs attentes », souligne Marie Elaine Farley, présidente et cheffe de la direction de la CSF. « En soutenant nos membres avec des services numériques adaptés à leurs besoins, la Chambre agit de façon proactive dans l'accomplissement de sa mission de protection du public. En facilitant grandement l'accès à l'information, elle contribue à prévenir les erreurs et à soutenir les meilleures pratiques professionnelles. »

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

