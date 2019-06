La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Ubisoft soulignent la clôture de l'initiative Femmes en tech Ubisoft dans le cadre du Festival Eurêka

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Ubisoft ont souligné la clôture de l'initiative Femmes en tech Ubisoft dans le cadre du Festival Eurêka, qui s'est déroulé la semaine dernière au Vieux-Port de Montréal. Pour l'occasion, les trois ambassadrices de l'initiative -- Amira Boutouchent, Catherine Proulx et Julie Tousignant -- sont allées à la rencontre des centaines de jeunes présents sur le site. Elles ont également eu l'occasion de présenter une conférence sur les métiers en technologies et sur l'importance d'accroître la présence des femmes dans ce secteur d'avenir. Depuis le lancement de l'initiative, en janvier dernier, les ambassadrices ont porté ce message à travers une série d'événements et d'activités tels que la soirée Leaders internationaux Bell avec Randi Zuckerberg, l'Opération retour à l'école et une mission commerciale dans la Silicon Valley.

« Femmes en tech Ubisoft nous a permis de mettre en relief des profils variés du secteur des technologies et, surtout, des femmes au talent et au leadership inspirants. Les parcours d'Amira, de Catherine et de Julie doivent servir de modèles pour la relève et encourager les jeunes femmes à développer leur plein potentiel. La contribution de tous les talents de la prochaine génération sera essentielle pour permettre au Québec et à sa métropole de conserver leur place parmi les chefs de file nord-américains en technologie. La Chambre est fière d'avoir réalisé l'initiative Femmes en tech aux côtés d'Ubisoft et d'avoir ainsi suscité la réflexion et des discussions pour assurer une plus grande présence des femmes dans ce secteur d'avenir », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dans le cadre de cette initiative, Ubisoft est heureuse d'avoir porté haut et fort le message que la représentativité des femmes en technologie est une priorité économique et sociale. Grâce à Femmes en tech Ubisoft, nous avons non seulement été en mesure de présenter différentes avenues de carrière qu'offre le secteur des technologies, mais également de démontrer qu'il existe de nombreux moyens de soutenir et d'encourager les femmes à percer dans le milieu des STIM. Ces dernières jouent un rôle-clé pour stimuler l'innovation au sein de cette industrie d'importance pour le Québec », a poursuivi Cédric Orvoine, vice-président, Ressources humaines et communications d'Ubisoft Montréal.

« Si un important travail de sensibilisation pour augmenter la présence des femmes dans le secteur des technologies reste à faire, ce sont les jeunes filles et les jeunes garçons - les travailleurs de demain - qui constituent la pièce maîtresse de la solution. La présence des femmes dans le milieu des technologies doit devenir une normalité. L'initiative Femmes en tech Ubisoft a permis de démontrer qu'il est possible de percer dans ce secteur et que tout un réseau est en place pour aider les jeunes femmes à le faire et pour les soutenir lorsqu'elles se lanceront », a indiqué Amira Boutouchent, cofondatrice et présidente-directrice générale de BRIDGR.

« Toutes les femmes qui œuvrent dans les technologies, ainsi que les jeunes femmes qui envisagent d'y faire carrière, doivent prendre la pleine mesure de la grande richesse de ce qu'elles ont à offrir à ce milieu. Elles n'ont pas besoin de justifier leur choix d'une carrière en technologie. Au contraire, elles doivent en être fières. Il est de notre devoir d'utiliser les tribunes comme Femmes en tech Ubisoft pour encourager les jeunes filles à faire preuve de curiosité et à avoir le courage d'exploiter pleinement leur potentiel », a souligné Catherine Proulx, chercheuse en santé numérique au Conseil national de recherches du Canada.

« Nous percevons souvent la technologie comme un gadget, mais nous ne réalisons pas encore pleinement l'impact réel qu'elle peut avoir sur nos vies. Il est essentiel que les technologies du futur soient développées intelligemment afin qu'elles puissent répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Pour ce faire, il nous faut une meilleure représentation des femmes dans le secteur. Nous devons évidemment recruter plus de femmes en technologie, mais celles qui y travaillent déjà doivent également prendre conscience de l'influence qu'elles peuvent avoir. Chacune d'entre elles a le pouvoir d'agir comme modèle pour la relève », a poursuivi Julie Tousignant, programmeuse généraliste chez Ubisoft.

« Nous tenons à remercier les partenaires de Femmes en tech Ubisoft, ainsi que les trois ambassadrices -- Amira, Catherine et Julie -- pour leur implication soutenue au sein de cette cause importante », a conclu Michel Leblanc.

Consultez les publications en lien avec Femmes en tech Ubisoft et revoyez les capsules vidéo relatant les moments forts de l'initiative sur le site Web de la Chambre.

À propos de l'initiative Femmes en tech Ubisoft

Femmes en tech Ubisoft est une initiative destinée à inspirer et à encourager les jeunes femmes à explorer les possibilités de carrière dans le secteur des technologies. Codéveloppée par Ubisoft Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, cette initiative est présentée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation en collaboration avec le CN et grâce à la participation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, de l'édition et de la distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles qu'Assassin's Creed, For Honor, Far Cry, Watch Dogs ou encore Rainbow Six. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes, PC et autres.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

Related Links

https://www.ccmm.ca/