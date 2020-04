La Chambre de commerce du Canada et Statistique Canada créent la plus grande enquête sur la situation des entreprises de l'histoire du Canada; la Chambre lance un appel à l'action à toutes les entreprises dans le contexte de la crise de la COVID-19

OTTAWA, le 6 avril 2020 /CNW/ - Alors que le Canada est aux prises avec la COVID-19, la Chambre de commerce du Canada et Statistique Canada ont mis au point une nouvelle arme : des données à durée de vie critique sur ce que vivent les entreprises et sur la façon dont elles planifient leur éventuelle reprise.

Les deux organisations s'associent pour créer l'Enquête canadienne sur les conditions des affaires (ECCA), potentiellement l'une des plus grandes enquêtes de veille économique de l'histoire du Canada. Elle examinera des questions comme les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises, les changements que les entreprises ont apportés pour s'adapter à la situation actuelle, les défis qu'elles continuent à relever et ceux qu'elles s'attendent à devoir relever au moment de la reprise, et fournira de nouvelles données sur les tendances au sein du monde des affaires.

« Des données crédibles et fiables sont le fondement d'une prise de décision éclairée par les dirigeants d'entreprises, les analystes de marché et les décideurs politiques. En période de crise comme celle de la COVID-19, il est essentiel de disposer de données pertinentes et opportunes. C'est pourquoi nous avons conclu un partenariat avec Statistique Canada pour tirer parti de notre réseau de 200 000 entreprises. L'enquête sera un outil précieux pour le gouvernement afin de comprendre ce que les entreprises traversent pendant la fermeture, mais aussi à l'avenir, lorsque nous nous redresserons et renouerons avec la croissance, » a déclaré Jackie King, chef des opérations à la Chambre de commerce du Canada.

La nouvelle enquête sera déployée sur le terrain cette semaine et permettra de recueillir des données sur la manière dont les entreprises font actuellement face à la crise de la COVID-19, mais l'enquête pourrait être répétée dans les semaines à venir, en fonction de l'évolution de la situation.

« La collaboration entre Statistique Canada et la Chambre de commerce du Canada est novatrice et ambitieuse. Il s'agit de l'une des plus grandes enquêtes en externalisation ouverte des 100 ans d'histoire de l'organisation. Le partenariat et la collaboration avec la Chambre sont la preuve de ce qui peut être réalisé lorsque des entités partageant les mêmes idées travaillent ensemble. Les résultats de cette enquête fourniront les renseignements cruciaux dont les entreprises et les gouvernements canadiens ont besoin dès maintenant pour déterminer la voie à suivre pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19. C'est cette solution axée sur la collaboration qui est nécessaire pour répondre efficacement à cette situation sans précédent, » - Anil Arora, statisticien en chef du Canada.

La Chambre de commerce du Canada travaillera également avec plus de 100 des principales associations commerciales et industrielles du Canada, notamment le Conseil canadien des entreprises, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et Manufacturiers et Exportateurs du Canada, afin de tirer pleinement parti de leurs adhésions respectives à l'enquête.

« Nous invitons toutes les entreprises à participer à cette enquête, aujourd'hui et à l'avenir. Nous ne faisons pas cette demande à la légère, nous savons que c'est une période très difficile pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs. L'ECCA est notre moyen de contribuer aux données qui détermineront les décisions politiques à venir. Quelques minutes de votre temps aideront les décideurs à déterminer ce dont les entreprises comme la vôtre ont réellement besoin, » a ajouté Mme King.

