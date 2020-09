/C O R R E C T I O N de la source -- Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal/

Dans le communiqué La Chambre applaudit l'annonce d'un soutien de 2,3 G$ pour appuyer les municipalités et les autorités de transport collectif, diffusé le 25-Sep-2020 par Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans la première ligne du premier paragraphe. "annoncé par le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon" aurait dû être "annoncé par le ministre des Finances Eric Girard, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation Andrée Laforest, et le ministre des Transports François Bonnardel". La copie complète et corrigée suit :

La Chambre applaudit l'annonce d'un soutien de 2,3 G$ pour appuyer les municipalités et les autorités de transport collectif

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain applaudit le soutien financier de 2,3 milliards de dollars destiné aux municipalités et aux autorités de transport collectif annoncé par le ministre des Finances Eric Girard, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation Andrée Laforest, et le ministre des Transports François Bonnardel. Cette enveloppe, répartie à parts égales entre les gouvernements du Québec et du Canada, permettra aux municipalités et aux autorités de transport fortement touchées par la crise de continuer à maintenir un niveau de services adéquat auprès de leurs citoyens et de leurs usagers.

« Nous félicitons les différents ordres de gouvernement d'avoir pris cette décision. Les municipalités sont en première ligne et subissent une pression énorme sur leurs coûts et sur leurs revenus. Il fallait reconnaître leurs besoins spécifiques, et c'est ce que les gouvernements ont fait en leur octroyant cette aide massive qui leur permettra de maintenir les services auprès de leurs citoyens tout en contrôlant rigoureusement leurs dépenses », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous soutenons pleinement la décision du gouvernement du Québec et du Canada d'investir dans le transport collectif. Nos sociétés de transport ont fait face à de nombreux défis dans les derniers mois, notamment une forte baisse de l'achalandage causant des pertes de revenus importantes. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de manière probante de la capacité des différents ordres de gouvernement à collaborer efficacement pour répondre à des besoins urgents en situation de crise », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source :Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, [email protected]

