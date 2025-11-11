La Chambre accueillera le premier ministre Mark Carney à sa tribune le 14 novembre

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est très heureuse d'annoncer qu'elle recevra le premier ministre du Canada, Mark Carney, à sa tribune ce vendredi 14 novembre. Cette rencontre permettra à la communauté d'affaires de la métropole d'entendre pour la première fois à Montréal le chef du gouvernement sur ses priorités pour renforcer la résilience du pays et soutenir la compétitivité des entreprises canadiennes.

« Nous sommes honorés d'accueillir le premier ministre Mark Carney à Montréal. Cette tribune sera un moment privilégié pour approfondir sa vision économique et comprendre comment elle s'articule pour le Québec et la métropole. Dans un contexte de transformation économique et commerciale, il est essentiel pour nos entreprises de connaître les orientations que le gouvernement fédéral souhaite prendre face aux défis et aux opportunités qui marqueront la prochaine année », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de cette conférence exclusive

Cette édition de la tribune À la une CN avec le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, est organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle est présentée par Pratt & Whitney, réalisée en association avec Alto, Bombardier, Davies, Intact Assurance et Pharmascience, ainsi qu'en collaboration avec Air Canada, Le Devoir, Rio Tinto, TACT et YUL - Aéroport international Montréal-Trudeau.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

