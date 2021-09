MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), leader dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne logistique, annonce aujourd'hui que la chaîne de mode australienne Politix, filiale du géant sud-africain de la distribution, Woolworths Holdings, exécute les commandes de ses clients dans l'ensemble de son réseau de magasins avec le système de gestion des commandes au détail de Tecsys, Omni™ OMS. Équipée de la technologie CX frontale Salesforce Commerce Cloud, Politix avait besoin d'une fonctionnalité d'exécution pour orchestrer les processus de micro-expédition et de consolidation et boucler la boucle d'exécution de détail pour les clients de la marque à l'échelle.

Fondée en 1975, Politix est passée d'un magasin phare de vêtements pour hommes de haute qualité à Melbourne à une réussite australienne en matière de vente au détail, avec 75 magasins physiques et une solide activité de commerce électronique. Son acquisition en 2016 par Woolworths Holdings lui a permis d'étendre l'empreinte de sa marque au-delà des frontières, tandis qu'elle continue de se constituer une solide clientèle au niveau national. Le logiciel Omni™ OMS de Tecsys a été mis en œuvre pour renforcer la capacité de Politix à répondre et à surpasser les attentes des consommateurs sous la pression d'un marché en évolution ; le passage à l'omnicanalité a imposé de nouvelles exigences aux opérations qui doivent maintenant traiter davantage de commandes dans des délais plus serrés avec une efficacité accrue.

« Que ce soit en magasin, en ligne ou un hybride des deux, nous voulons nous assurer que nos clients vivent des expériences d'achat positives », déclare Richard Dalke, responsable du marketing et de la vente en ligne chez Politix. « En rationalisant nos processus de gestion des commandes en amont avec Tecsys, nous gagnons en flexibilité et en robustesse pour tenir la promesse de notre marque et respecter notre engagement envers nos clients. Tecsys nous aide à tirer parti des stocks en magasin afin d'avoir une meilleure visibilité sur les stocks disponibles à la vente, et nous donne les outils pour exécuter et consolider les commandes par lots dans un environnement de micro-exécution afin de minimiser les délais et les coûts généralement associés au commerce électronique. »

La plateforme Tecsys Omni™ Retail alimente des processus en amont flexibles qui permettent à Politix de traiter des commandes à partir de l'ensemble des stocks en magasins, de transférer des articles vers des points de passage optimaux et d'offrir aux clients des options de retrait en magasin. Politix peut ainsi exploiter plusieurs petits nœuds de distribution afin de traiter et d'exécuter les commandes plus rapidement et plus efficacement. En utilisant la plateforme Tecsys Omni™ Retail, Politix peut consolider les commandes en ligne en mettant plusieurs produits en un seul paquet expédiable ; rassembler une commande multi-produits en un seul paquet à expédier signifie économiser sur l'emballage, la livraison, et c'est ce que la plupart des clients attendent lorsqu'ils passent une commande. Toutes les règles de traitement sont définies comme des configurations dans le système, ce qui permet à Politix de se recalibrer facilement dans un environnement de vente au détail omnicanal en constante évolution.

« La micro-expédition est l'évolution naturelle de ce que nous observons depuis des années dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement », déclare Guy Courtin, vice-président et directeur industriel chez Tecsys. « Nous sommes passés d'un modèle linéaire traditionnel de déplacement des produits - approvisionnement, fabrication, expédition, stockage, vente - à une approche en réseau plus complexe. Politix est un cas d'utilisation fantastique pour la micro-expédition en tant qu'avantage concurrentiel sur les goliaths de la vente en ligne. »

À propos de Politix

Ce qui n'était au départ qu'une vision, celle de créer des vêtements pour hommes d'inspiration européenne et de haute qualité dans un petit magasin phare de Chapel Street, s'est transformé en un succès commercial australien.

Depuis son lancement en 1975, certaines choses ont changé au fil des ans, mais sa mission et sa vision restent les mêmes. Ses employés sont des pionniers de l'habillage de l'homme moderne australien dans un luxe accessible, en mettant l'accent sur un design innovant, une coupe et une confection expertes, et une attention suprême aux détails.

La façon dont elle y parvient est simple : elle se concentre sur la qualité et sur la fourniture d'un produit et d'un service clientèle exceptionnels. Elle permet à ses clients d'être bien habillés, quelle que soit l'occasion ou le code vestimentaire. C'est la raison pour laquelle les hommes modernes, inspirés et impliqués dans la mode, lui font confiance pour leurs tenues décontractées, professionnelles et formelles, à la pointe de la mode et innovantes.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

