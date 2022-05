OTTAWA, ON, le 17 mai 2022 /CNW/ - La vente ou la publicité de produits de santé non autorisés est illégale au Canada. Santé Canada prend cette question très au sérieux et utilise les outils à sa disposition pour mettre fin à ces activités illégales et pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.

À la suite d'une enquête de Santé Canada, Alain Laflamme, l'unique administrateur de la National Agricultural Corporation faisant affaire sous le nom de Adult Source (une chaîne de magasins pour adultes à Calgary, en Alberta), a plaidé coupable à des accusations portées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues relativement à la vente de médicaments non autorisés visant à améliorer la performance sexuelle des hommes. Le 28 avril 2022, la National Agricultural Corporation a reçu une amende de 30 000 $ et s'est vu imposer une ordonnance de probation de 12 mois interdisant la vente, l'importation, l'emballage, la fabrication et la distribution de tout produit de santé, y compris les médicaments, les produits de santé naturels et les instruments médicaux.

Cette sanction fait suite aux analyses de Santé Canada portant sur des produits non autorisés visant à améliorer la performance sexuelle et aux saisies de ces produits dans plusieurs magasins Adult Source. On a constaté que les produits non autorisés contenaient des médicaments sur ordonnance qui ne figuraient pas sur l'emballage. Les accusations ont été portées à la suite de la vente illégale répétée de ces produits, malgré les mises en garde de Santé Canada.

Santé Canada rappelle à tous que les produits de santé non autorisés peuvent présenter de graves risques pour la santé. Recherchez des produits de santé qui portent un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Ces numéros signifient que Santé Canada a examiné le produit pour en vérifier l'innocuité, l'efficacité et la qualité et que la vente du produit est autorisée au Canada. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques, la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués.

Le Ministère avise les Canadiens lorsqu'il trouve des produits de santé non autorisés qui pourraient présenter de graves risques pour la santé. Tout le monde est invité à consulter régulièrement la liste pour connaître les mises à jour. On encourage également les gens à signaler à Santé Canada la vente de produits de santé non autorisés et les activités présumées illégales mettant en cause des produits de santé.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]