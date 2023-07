Un centre de recherche de classe mondiale fera la promotion de l'excellence scientifique, du leadership environnemental et appuiera les communautés locales.

MONCTON, NB, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, dans le cadre de la stratégie de Laboratoires Canada, met à la disposition des scientifiques fédéraux des installations innovantes et collaboratives de classe mondiale, afin qu'ils puissent mener des recherches scientifiques de pointe qui aboutiront à une meilleure prise de décision fondée sur des données probantes.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ont donné le coup d'envoi à d'importantes activités de construction au Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique (CESA) à Moncton en participant à une cérémonie d'inauguration des travaux et de dévoilement de l'enseigne.

Le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique sera construit en trois phases en vue de faire avancer le projet tout en permettant l'utilisation du bâtiment existant pendant la construction. Les travaux de préparation du site sont en cours dans le cadre de la première phase. La construction de la nouvelle aile scientifique au nord du bâtiment existant débutera en 2024.

La dernière phase, qui devrait débuter en 2027, permettra aux scientifiques de s'installer dans l'aile scientifique nouvellement construite pendant que le réaménagement du Centre des pêches du Golfe et la construction du reste du centre commenceront. Cette étape comprendra la reconstruction minutieuse de la façade afin de commémorer l'histoire du bâtiment d'origine.

Lorsqu'il sera entièrement occupé en 2031, le centre sera équipé de laboratoires modernes et de technologies adaptées aux besoins des scientifiques, ainsi que de bureaux et d'espaces de travail pour plus de 700 employés de quatre organisations fédérales, dont Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le Conseil national de recherches Canada. L'Agence spatiale canadienne participera au programme du CESA en tant que partenaire virtuel.

Citations

« Dans le cadre de la stratégie de Laboratoires Canada, le gouvernement du Canada renforce l'infrastructure scientifique fédérale à l'échelle du pays. La cérémonie d'aujourd'hui marque la première étape visible de la construction d'une installation de recherche de pointe dans le Canada atlantique, qui renforcera les communautés scientifiques en leur fournissant des installations et des outils modernes pour mener des recherches de niveau international. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« En réunissant sous un même toit des scientifiques de différents domaines et organisations, le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique transformera la façon dont la recherche est menée sur l'un des écosystèmes les plus importants et les plus complexes du Canada atlantique : l'océan Atlantique. De nombreux habitants de notre région dépendent de la santé de l'océan Atlantique pour gagner leur vie, et les recherches qui seront menées ici seront essentielles pour mieux comprendre l'impact du changement climatique sur cet écosystème. Je suis ravi de voir la construction de ce projet démarrer. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fière de constater l'avancement de ce projet qui vise à soutenir la recherche scientifique dans la région de l'Atlantique. Les écosystèmes côtiers et les voies navigables qui nous entourent jouent un rôle majeur dans la vie de nombreux Canadiens qui vivent et travaillent ici. L'étape franchie aujourd'hui est le résultat du travail acharné de nombreuses personnes, y compris des entreprises et des communautés autochtones locales qui continueront à participer de manière significative à la réalisation de ce projet. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La cérémonie de la première pelletée de terre d'aujourd'hui marque une étape importante dans la construction du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique. Ce futur pôle scientifique constituera un centre essentiel pour la compréhension, la protection et le maintien des écosystèmes côtiers et d'eau douce de l'Atlantique. Il favorisera la collaboration scientifique entre les partenaires, encouragera l'engagement communautaire, renforcera les connaissances des océans et consolidera notre engagement à apprendre des communautés autochtones et établir des partenariats avec celles-ci. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Laboratoires Canada est une stratégie à long terme visant à dynamiser la science au sein de l'appareil fédéral au Canada . Lancée en 2018, la première phase de cette stratégie a bénéficié d'un investissement de 2,8 milliards de dollars pour fournir aux scientifiques des installations accessibles et écologiques de pointe, ainsi que des systèmes modernes de gestion de l'information et de technologie de l'information. La stratégie permettra également un meilleur accès aux équipements scientifiques et soutiendra la collaboration scientifique.

. Lancée en 2018, la première phase de cette stratégie a bénéficié d'un investissement de 2,8 milliards de dollars pour fournir aux scientifiques des installations accessibles et écologiques de pointe, ainsi que des systèmes modernes de gestion de l'information et de technologie de l'information. La stratégie permettra également un meilleur accès aux équipements scientifiques et soutiendra la collaboration scientifique. Le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique est l'un des cinq pôles scientifiques de Laboratoires Canada répartis dans tout le pays. Ce projet de construction est l'un des investissements fédéraux les plus importants dans le Canada atlantique depuis la construction du pont de la Confédération.

atlantique depuis la construction du pont de la Confédération. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) dirige l'exécution du projet et la construction de l'installation.

En octobre 2021, SPAC a attribué un contrat de gestion de la construction à Pomerleau, Inc. et un contrat de services d'architecture et d'ingénierie à Diamond Schmitt Architects.

Les deux contrats combinés comprennent des plans de participation des Autochtones (PPA) qui permettront d'attribuer plus de 60 millions de dollars à des entreprises et à des communautés autochtones du Nouveau-Brunswick.

Le projet conceptuel a été présenté en novembre 2022. Le projet en est actuellement à la phase d'avant-projet détaillé, qui devrait s'achever cet automne.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Bureau de l'honorable Helena Jaczek, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]