MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - Le Groupe Grandio est fier d'annoncer que l'incontournable grilladerie Moishes renaîtra, dès le 14 juin 2023, dans le Quartier international de Montréal. Une multitude d'artisans locaux de grand talent ont collaboré au cours des trois dernières années pour préparer la réouverture de cette véritable institution montréalaise qui, si elle offre une nouvelle ambiance actuelle, n'en demeure pas moins fidèle à ses illustres origines et au service de la plus haute qualité qui ont fait la réputation de Moishes.

Fondée en 1938 par Moishe Lighter, la grilladerie Moishes a été acquise en 2018 par Groupe Grandio. Fermé en 2020 en raison de la pandémie, ce commerce emblématique a depuis bénéficié d'un investissement de plus de 5 M$ qui lui permettra de recevoir plus de 200 convives dans un nouvel espace de 7 000 pieds carrés où les accueillera une équipe de 80 employés.

« Moishes est beaucoup plus qu'un restaurant. C'est une histoire unique d'entrepreneurs immigrants courageux, authentiques et passionnés qui célèbrent leurs racines, mais qui sont encore plus fiers d'être montréalais. Le Groupe Grandio avait à la fois la responsabilité de préserver l'âme ainsi que le cachet du restaurant, et l'opportunité d'écrire le plus récent chapitre d'une histoire qui s'étend sur 85 ans. Moishes est l'une des plus anciennes institutions culinaires de Montréal toujours en fonction grâce à une offre dont la qualité ne s'est jamais démentie. Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service de son avenir », indique Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Grandio.

Le restaurant est divisé en quatre salles, un espace-bar, deux salles à manger distinctes et une salle privée, afin de recréer l'ambiance intime et chaleureuse de l'ancien espace occupé sur le boulevard Saint-Laurent.

Un passé garant de l'avenir

Moishes a traversé les différentes époques qui ont façonné le Montréal d'aujourd'hui. Le Groupe Grandio a conçu de manière stratégique chacun des espaces du restaurant avec la collaboration d'artistes locaux afin de rappeler les souvenirs et les traditions de Moishes. Le nouveau concept a été réalisé par la firme Patty Xenos Design (PXDI) qui avait déjà travaillé avec Leonard Lighter, fils du fondateur de Moishes, pour la rénovation de cette même institution en 2011.

« Le nouvel emplacement est dynamique, audacieux et très lumineux. Normalement, il s'agit d'un grand atout, mais notre défi consistait à recréer la chaleur, le confort et l'environnement de qualité sans prétention de Moishes. Nous avons choisi un design intemporel à travers lequel perdurent la légende et l'ADN de l'établissement. Ce lieu résolument chic se distingue par sa simplicité et l'utilisation de matériaux responsables. Nous avons également conservé des objets d'origine comme les lustres et les tuiles du plafond en étain, de même que la balance du boucher qui sera exposée dans la cuisine ouverte », ajoute Patty Xenos, présidente et directrice de création chez PXDI.

Dès son arrivée, la clientèle pourra contempler une murale réalisée par Jason Wasserman qui raconte l'histoire de Moishes à travers les époques. Dans l'espace-bar, la pièce maîtresse réutilise l'onyx du bar d'origine. Des photographies de David Leonard Sidaway agrémentent la première salle à manger aux côtés de la carte historique de Montréal provenant des Archives nationales, également récupérée de l'ancien espace. Des collections originales temporaires de la banque d'art du Conseil des arts du Canada sont présentées dans la deuxième salle à manger. La salle privée permet pour sa part de découvrir une œuvre spécialement créée par l'artiste montréalais de renommée internationale André Monet.

La carte du restaurant conserve plusieurs plats du menu d'origine inspirés de l'Europe de l'Est. Elle a été revisitée par le chef Murteza Talu. En plus des grillades de grade USDA Prime -- les plus prestigieuses de cette catégorie sur le marché -- une variété de nouveaux plats s'ajoutera au gré des saisons et pourrait inclure, entre autres, des poissons et des plats végétariens. Rappelons que le Groupe Grandio met de l'avant l'achat local.

À propos de Moishes

Depuis 85 ans, Moishes incarne typiquement Montréal : les meilleurs ingrédients offerts en Amérique du Nord, pour composer des recettes d'inspiration européenne préparées par une équipe extraordinaire. Aucun autre restaurant dans sa catégorie n'a connu une existence aussi longue. Dans son nouvel emplacement du Quartier international de Montréal, Moishes demeure plus déterminé que jamais à réaffirmer l'authenticité, la constance et l'excellence culinaire pour les générations à venir. Moishes, c'est Montréal et Montréal, c'est Moishes. Pour plus d'informations, visitez le www.moishes.ca.

À propos du Groupe Grandio

Groupe Grandio regroupe des restaurateurs québécois au sein d'une seule entreprise dont la devise est d'être les créateurs de bons moments. Le groupe compte plus de 4 000 employés travaillant dans plus de 59 emplacements sous les bannières suivantes : La Cage -- Brasserie Sportive, Cochon Dingue, Lapin Sauté, Ciel !, Paris Grill, Café du Monde, Madame Chose, Chez Lionel -- Brasserie française, IRU Izakaya, Moishes, Gibbys, Crémy Pâtisserie et Brasseur du Monde. Plusieurs de ces marques bénéficient également d'une forte présence dans les épiceries grâce, notamment, aux produits vendus en format prêt-à-manger. L'entreprise offre également des services de traiteur d'événements, de camions de cuisine de rue et de repas prêts-à-cuire. Pour en savoir plus, visitez le www.grandio.com.

