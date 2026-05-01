Des milliers de spectacles et d'événements ont été proposés dans plus de 190 pays sur tous les continents

CHICAGO, 1er mai 2026 /CNW/ - La 15e édition annuelle de la Journée internationale du jazz s'est conclue par un All-Star Global Concert dans le cadre de la Journée internationale du jazz 2026 à la ville hôte mondiale de Chicago.

Dee Dee Bridgewater, James Carter et Gregory Porter interprètent The In-Crowd de Ramsey Lewis lors du concert mondial de la Journée internationale du jazz à Chicago — © Steve Mundinger

Ce concert très attendu à l'emblématique Lyric Opera House de Chicago a présenté plus de 40 artistes de renommée mondiale, dont : Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reeves et bien d'autres.

Le All-Star Global Concert 2026 s'est ouvert par un vibrant hommage en quatre volets à la ville hôte de Chicago, chaque représentation reflétant le profond héritage musical de la ville. Dee Dee Bridgewater et Gregory Porter ont donné le ton avec un duo électrisant sur The In-Crowd, en hommage à la légende du jazz de Chicago Ramsey Lewis. Ils ont été suivis par Herbie Hancock, originaire de Chicago, qui a revisité son tube Watermelon Man en mélangeant harmonieusement son groove Blue Note des années 1960 avec sa plus récente incarnation jazz-funk. La célébration de Chicago s'est poursuivie avec la légende du blues Buddy Guy, une figure marquante de la tradition du blues de Chicago, accompagné de son protégé Christone « Kingfish » Ingram pour une version puissante de son opus Damn Right, I've Got the Blues, primé d'un Grammy. Jacob Collier a clôturé la session d'ouverture avec un hommage à Quincy Jones, dont la carrière a été façonnée à Chicago, avec She's Out of My Life et Soul Bossa Nova.

La soirée s'est poursuivie par une interprétation émouvante de Seems I'm Never Tired of Loving You de Lizz Wright, suivie du segment fusion jazz hip-hop Funny Rabbit dirigé par Robert Glasper au piano, mettant à l'honneur Burniss « Boom Bishop » Travis II, Justin Tyson et DJ Jahi Sundance. Le programme s'est poursuivi avec une interprétation époustouflante d'Antes de Ir de la Brésilienne Bia Ferreira. Fidèle à son titre Touch and Go, Béla Fleck a livré une performance électrisante et exploratoire qui s'est déroulée en toute fluidité entre bluegrass, fusion jazz et influences classiques. Dianne Reeves a apporté une profondeur lumineuse à In a Sentimental Mood, saisissant l'élégance de l'écriture de Duke Ellington, tandis que Kurt Elling a livré une interprétation émouvante de Dat Dere, une composition de Bobby Timmons associée à Art Blakey et aux Jazz Messengers.

Alors que la soirée tirait à sa fin, une série de titres emblématiques a pris le devant de la scène. Gonzalo Rubalcaba a dirigé une performance dynamique de Caravan, suivie de Summertime de Gershwin, présentée avec un clin d'œil à l'interprétation transformatrice de John Coltrane, qui a redéfini le morceau comme un vecteur d'improvisation intense. Marcus Miller a ensuite rendu hommage à son ancien chef d'orchestre Miles Davis avec une puissante interprétation de Tutu. La Journée internationale du jazz 2026 s'est traditionnellement refermée avec Imagine, l'hymne à la paix de John Lennon, qui a permis au public de célébrer l'unité à travers la musique.

La Journée internationale du jazz a été célébrée dans 196 pays et dans les 50 États américains, avec des spectacles, des programmes d'éducation et des initiatives de service communautaire.

La Journée internationale du jazz de la ville hôte de Chicago a été coprésidée par Quintin Primo III, Michael Reschke et Andrew Pritzker avec le soutien majeur de Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group et TAWANI Foundation. United, la compagnie aérienne partenaire de la Journée internationale du jazz, a assuré le transport aérien et un soutien supplémentaire aux artistes et aux éducateurs.

À propos de la Journée internationale du jazz : En 2011, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a officiellement désigné le 30 avril comme la Journée internationale du jazz pour mettre en lumière le jazz et son rôle diplomatique visant à unir les gens aux quatre coins du globe. La Journée internationale du jazz est présidée et dirigée par le Directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany, et le légendaire pianiste et compositeur Herbie Hancock, qui est ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour le dialogue interculturel. Le Herbie Hancock Institute of Jazz est le principal organisme sans but lucratif chargé de planifier, de promouvoir et de produire cette célébration annuelle. La Journée internationale du jazz est devenue un mouvement mondial qui touche plus d'un milliard de personnes chaque année grâce à des spectacles, à des programmes éducatifs, à des initiatives communautaires, à la radio, à la télévision et à la diffusion en continu, ainsi qu'aux médias électroniques, imprimés et sociaux.

Pour en savoir plus sur la Journée internationale du jazz, visitez www.jazzday.com et www.unesco.org/jazzday.

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SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz

CONTACT : Alisse Kingsley, [email protected]