WASHINGTON et PARIS, 31 mars 2026 /CNW/ - L'Institut de jazz Herbie Hancock a annoncé aujourd'hui que son célèbre Concours international de jazz mettra en vedette le chant jazz en 2026 et que, pour la première fois de son histoire, il aura lieu à l'extérieur des États-Unis, à Paris, en France, en partenariat avec la Fondation Louis Vuitton.

Considéré comme le concours de jazz le plus prestigieux au monde, le Concours international de jazz de l'Institut joue depuis près de quarante ans un rôle clé dans la découverte et la mise en valeur de la relève du jazz. L'édition 2026 réunira des jeunes chanteurs exceptionnels du monde entier pour se mesurer sur une scène internationale. Ouvert aux musiciens de 30 ans et moins, le Concours remettra plus de 100 000 $ en bourses et prix, dont un prix de 50 000 $ pour la première place remis par la Fondation Louis Vuitton, ainsi que 25 000 $ pour la deuxième place et 10 000 $ pour la troisième place.

Le week-end du Concours, qui aura lieu à l'auditorium de la Fondation, comprendra une très attendue ronde de demi-finales le samedi 10 octobre, suivie de la finale du Concours et d'un spectaculaire concert de gala réunissant des artistes vedettes le dimanche 11 octobre en soirée. Le jury distingué sera présidé par la célèbre chanteuse de jazz et administratrice de l'Institut de jazz Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater, accompagnée d'un prestigieux panel d'artistes de renommée internationale.

Parmi les lauréats du Concours de chant qui sont devenus des voix de premier plan dans le jazz, on retrouve Jazzmeia Horn, Jane Monheit, Cécile McLorin Salvant, Gretchen Parlato et Veronica Swift, des artistes qui définissent et façonnent aujourd'hui le paysage mondial du jazz.

Herbie Hancock, président de l'Institut de jazz Herbie Hancock, a déclaré :

« L'édition 2026 du Concours se concentrera sur les voix jazz. La voix humaine est le tout premier instrument. Un chanteur peut raconter une histoire d'une façon qui touche directement l'auditeur et l'artiste. La musique nous permet de communiquer des émotions, des idées et des expériences qui vont au-delà des mots. Un grand chanteur réunit ces mondes - la langue et la musique - d'une manière profondément humaine. »

Le Concours international de l'Institut a permis de révéler des artistes extraordinaires, servant de pont essentiel entre les talents émergents et l'avenir du jazz. En plus des vocalistes mentionnés ci-dessus, le Concours a contribué au lancement de la carrière de nombreux artistes de renom, dont les saxophonistes Joshua Redman et Melissa Aldana, le pianiste, compositeur et lauréat d'un Oscar Kris Bowers, le bassiste Ben Williams et le trompettiste Ambrose Akinmusire.

L'Institut est fier de s'associer à la Fondation Louis Vuitton, une institution culturelle de premier plan vouée à rendre l'art accessible à tous. La Fondation, qui présente une programmation dynamique d'expositions et de spectacles d'art contemporain et moderne dans toutes les disciplines, affiche un fort engagement envers la programmation de musique classique et jazz dans son auditorium ultramoderne. Son bâtiment emblématique a été conçu par feu Frank Gehry, membre estimé du conseil d'administration de l'Institut et récipiendaire du prix humanitaire Herbie Hancock, soulignant encore davantage le lien profond entre les deux institutions. Depuis son inauguration en 2014, la Fondation est devenue un repère de l'architecture contemporaine à Paris et un lieu de référence pour la programmation culturelle internationale, attirant plus de 12 millions de visiteurs.

Le Concours sera diffusé dans le monde entier sur Medici.tv, FLV Play (la plateforme vidéo du site de la Fondation Louis Vuitton) et YouTube, afin que le public du monde entier puisse vivre l'excitation des performances et l'émergence de la prochaine génération d'artistes de jazz. En plus des spectacles du Concours, le programme comprendra des classes de maître spéciales à la Fondation, offrant des possibilités d'enseignement du jazz aux organismes et aux étudiants de la région.

Les candidatures pour le Concours international de chant jazz 2026 sont maintenant ouvertes à l'adresse hancockinstitute.org/competition. Tous les documents doivent être reçus au plus tard le 15 juillet 2026. D'autres détails, y compris des renseignements sur les juges et la billetterie, seront annoncés à une date ultérieure.

L'Institut de jazz Herbie Hancock est une organisation éducative à but non lucratif qui offre aux jeunes musiciens les plus prometteurs au monde une formation collégiale par des maîtres du jazz de renommée internationale et qui présente des programmes d'éducation musicale dans les écoles publiques pour les jeunes du monde entier. L'Institut préserve, perpétue et fait rayonner le jazz en tant que forme d'art mondiale, et utilise le jazz comme moyen de rassembler des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes nationalités. Tous les programmes sont offerts gratuitement. En partenariat avec l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, basée à Paris, l'Institut est le principal organisme sans but lucratif responsable de la planification, de la promotion et de la production de la Journée internationale du jazz, une célébration mondiale du jazz et de son rôle dans la diplomatie culturelle, qui a lieu chaque année le 30 avril dans plus de 190 pays.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site hancockinstitute.org.

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SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz

CONTACT : Institut de jazz Herbie Hancock (International) : Alisse KINGSLEY, [email protected], +1 323.467.8508, Fondation Louis Vuitton (France) : Florence Petros, [email protected], +33 6 86 41 74 73