Chicago accueillera la 15e Journée internationale du jazz en 2026

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 2 mai 2025 /CNW/ -- La 14e Journée internationale du jazz annuelle a culminé par un concert mondial palpitant mettant en vedette des vedettes de l'Etihad Arena dans la ville hôte d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le concert, animé par l'acteur primé aux Oscars Jeremy Irons et dirigé par Herbie Hancock, a mis en vedette des artistes de renommée mondiale de 14 pays, dont Dee Dee Bridgewater, Etienne Charles, Kurt Elling, Ruthie Foster, José James, John McLaughlin, Hélène Mercier, Danilo Pérez, John Pizzarelli, Dianne Reeves, David Sánchez, Arturo Sandoval, Janis Siegel, Varijashree Venugopal et d'autres. Restez à l'affût gratuitement sur jazzday.com.

Lors du concert mondial des étoiles, les représentants de l'UNESCO ont annoncé que la ville natale d'Herbie Hancock, à Chicago, aux États-Unis, accueillera les célébrations du 15e anniversaire de la Journée internationale du jazz en 2026.

Le matin du 30 avril, une remarquable cérémonie d'ouverture a eu lieu à Qasr Al Watan, le palais de la nation. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la Culture et du Tourisme, a officiellement accueilli la Journée internationale du jazz à Abou Dhabi. L'événement a donné lieu à un discours d'Ernesto Ottone, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, et de Jeremy Irons, acteur acclamé sur scène, cinéma et télévision. Parmi les faits saillants, mentionnons une prestation solo émouvante de « Maiden Voyage » d'Herbie Hancock et une présentation émouvante de musique arabe traditionnelle par des artistes locaux.

Parmi les faits saillants du concert mondial des étoiles, mentionnons la prestation par Dee Dee Bridgewater d'une version « The Thrill Is Gone » avec John McLaughlin et John Pizzarelli. La pianiste de concert de renommée mondiale Hélène Mercier de Paris et le talent émergent A Bu de Beijing ont uni deux continents dans un duo de piano éblouissant de la « Rhapsody in Blue » de George Gershwin, un hommage classique à l'esprit et au rythme du jazz. Arturo Sandoval, David Sánchez et Danilo Pérez ont honoré Dizzy Gillespie pour sa performance électrisante de « Tin Tin Tin Deo ».

John McLaughlin a apporté sa fusion de jazz époustouflante à sa composition originale « As The Spirit Sings ». Dianne Reeves, connue pour ses prouesses vocales émotives et ses interprétations de jazz, a livré une interprétation poignante de « Someone to Watch Over Me ». José James a infusé le classique « Miss You » des Rolling Stones. avec son mélange unique d'âme et d'audace. La Journée du jazz 2025 s'est terminée par la finale traditionnelle de « Imagine » de John Lennon, l'hymne universel pour la paix, qui a permis au public de prendre la parole pour célébrer l'unité par la musique.

Les célébrations de la Journée du jazz 2025 à Abou Dhabi comprenaient des dizaines de programmes de sensibilisation communautaire, apportant la magie du jazz aux jeunes enfants et aux futurs professionnels sur des sites comme Berklee Abu Dhabi, Bait Al Oud et la Fondation culturelle. En partenariat avec le Sommet de la culture à Abou Dhabi, le programme comprenait un concert spécial au Louvre à Abou Dhabi et une table ronde stimulante entre Herbie Hancock et le chef de la direction du Financial Times, John Ridding. Partout dans le monde, des milliers de spectacles, de classes de maître, de séances d'improvisation, d'éducation et de programmes communautaires ont eu lieu dans plus de 190 pays.

Chaque année, le 30 avril, la Journée internationale du jazz réunit des pays et des communautés du monde entier pour promouvoir la paix et l'unité, le dialogue entre les cultures et le respect de la dignité humaine. La Journée internationale du jazz a été adoptée par les pays membres de l'UNESCO à l'initiative de l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, Herbie Hancock, qui copréside la célébration annuelle avec la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

Le département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi a été le partenaire de la ville hôte de la Journée internationale du jazz 2025, avec un important soutien mondial fourni par la Fondation Doris Duke. United, l'International Jazz Day Global Airline Partner, a fourni un transport aérien et un soutien supplémentaire aux artistes et aux éducateurs.

www.jazzday.com

www.unesco.org/en/international-jazz-day

