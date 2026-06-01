La ceinture de sécurité sauve des vies depuis 50 ans

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le 1er juin 2026, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souligne les 50 ans de l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Depuis 1976, les conductrices et conducteurs ainsi que les passagers ont en grande majorité adopté ce geste simple qui sauve des vies. Néanmoins, chaque année, près du tiers des occupants de véhicules de promenade qui décèdent à la suite d'une collision de la route n'étaient pas attachés.

La SAAQ souligne cet anniversaire afin de sensibiliser la population à l'importance de porter sa ceinture de sécurité en tout temps et en toutes circonstances. Si tous les occupants de véhicules de promenade avaient bouclé leur ceinture, environ 4 500 décès auraient pu être évités depuis 1976.

Citation :

« Même si beaucoup de chemin a été parcouru, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque personne qui ne s'attache pas court un risque beaucoup trop grand. Pour souligner ce 50e anniversaire, nous poursuivrons au cours du prochain mois nos efforts de sensibilisation sur nos différentes plateformes, pour démontrer avec émotion les effets concrets du non-port de la ceinture de sécurité. »

Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

En 1976, au Québec, la loi rend obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour les conductrices et conducteurs ainsi que les passagers avant d'un véhicule. En 1990, elle obligera les personnes qui sont assises sur la banquette arrière à boucler elles aussi leur ceinture.

Le taux de non-port de la ceinture de sécurité chez les occupants d'une automobile ou d'un camion léger lors des collisions mortelles a grandement diminué au cours des 50 dernières années. Il est passé de 73 % en 1978 à 28 % en 2025. De la même façon, le taux de port de la ceinture, mesuré lors d'enquêtes routières, est passé de 50 % au début des années 80 à 98 % en 2022.

La collaboration durable avec les corps policiers du Québec et l'analyse de leurs rapports d'accident permettent de suivre l'évolution du taux de port de la ceinture chez les personnes tuées à la suite d'une collision routière, et ce, depuis de nombreuses années.

Aucune raison ne justifie l'omission du port de la ceinture de sécurité. Peu importe le type de route, son achalandage ou la longueur du trajet effectué, des imprévus peuvent survenir et les risques d'accident sont toujours présents. À 50 km/h, un impact équivaut à une chute de 4 étages et une personne non attachée devient un projectile dont le poids est multiplié au moins par 20.

Les porte-parole de la SAAQ sont disponibles pour accorder des entrevues sur le sujet.

Lien connexe : Ceinture de sécurité - SAAQ

Source :

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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